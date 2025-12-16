Αλέξης Χαρίτσης: «Δε θα έχετε τρίτη ευκαιρία κ. Μητσοτάκη»

Για τον τελευταίο προϋπολογισμό με Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό έκανε λόγο στην ομιλία του στη Βουλή πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως τόνισε, «ο προϋπολογισμός είναι πολιτικές επιλογές. Πίσω από τους κούφιους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, η ανάπτυξη είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με την περίοδο μνημονίου και δημοσιονομικών περιορισμών» και επέμεινε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη και η Βουλή».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις των αγροτικών μπλόκων, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα. Αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της ισχυρής ανάπτυξης».

Σχολίασε δε ότι 86% της κοινωνίας τάσσεται στο πλευρό των αγροτών και τόνισε ότι «ο κοινωνικός αυτοματισμός εδώ δεν περνάει».

«Ελπίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έρθει εδώ να τάξει ψίχουλα στους αγρότες για να διαχειριστεί επικοινωνιακά την κρίση. Δεν αξίζουν στον αγροτικό κόσμο, ούτε βολεύεται ο αγροτικός κόσμος με γενικόλογα μέτρα κατευνασμού», είπε ο κ. Χαρίτσης.

Σχολιάζοντας τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπει ο προϋπολογισμός, τόνισε ότι «δεν έχουμε μόνο υψηλή φορολογία – έχουμε ταξική φορολογία» και εξήγησε ότι «η Ελλάδα εισπράττει λιγότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ από τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των εταιρικών κερδών».

Σχετικά με την επέκταση των δαπανών για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η Ευρώπη πέρασε από το Green Deal στο Rearm Europe. Υποκλινόμενη στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά και στον τραμπισμό. Όχι απλώς σε περισσότερους εξοπλισμούς, όχι απλώς σε μεγαλύτερους προϋπολογισμούς – είναι εξωφρενικό ότι από το 2019 έως σήμερα οι δαπάνες της Άμυνας έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 100% και αυτή η αύξηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις εξοπλιστικές δαπάνες».

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ τόνισε ότι «ζούμε στην εποχή των τεράτων. Τον κόσμο του Τραμπ και της Μελόνι, τον κόσμο του Ορμπάν και του Πούτιν, τον κόσμο όπου η ΕΕ φτιάχνει τη Στρατιωτική Σένγκεν, τον κόσμο που ο γενοκτόνος Νετανιάχου δεν έχει πληρώσει για τα εγκλήματά του. Και η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον κόσμο νιώθει άνετα. Η Ελλάδα που θέλει να είναι η Ελλάδα του πολέμου, η Ελλάδα που θέλει να είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων, η Ελλάδα του drill baby, drill».

«Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Κάντε πλιάτσικο όσο προλαβαίνετε, ταΐστε τους χασάπηδες του κομματικού στρατού όσο προλαβαίνετε, ενταχθείτε στο πελατολόγιο των πιο βρώμικων πολυεθνικών όσο προλαβαίνετε, υποκλιθείτε στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου όσο προλαβαίνετε, κάντε μικροπραξικοπήματα στη Βουλή όσο προλαβαίνετε, συγκαλύψτε σκάνδαλα, όσο προλαβαίνετε. Το πάρτι τελειώνει», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

