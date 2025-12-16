Κορίτσι έξι ετών θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία χάρη σε επαναστατική μέθοδο

Οι ειδικοί αισιοδοξούν για την επέκταση της ανοσοθεραπείας σε συμπαγείς όγκους και καρκίνους του εγκεφάλου, ανοίγοντας δρόμους για όλα τα παιδιά

Κορίτσι έξι ετών θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία χάρη σε επαναστατική μέθοδο

Η 6χρονη Bryn που «νίκησε» τη λευχαιμία χάρη στη θεραπεία CAR T-cell

Roswell Park Oishei Children’s Hospital
Πέρυσι, τα Χριστούγεννα του 2024, η τότε 5χρονη Bryn Ailinger ήταν απομονωμένη σε μια παιδική ογκολογική πτέρυγα. Είχε διαγνωστεί με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία προδρόμων Β-κυττάρων, η οποία έφερε μια σπάνια και επιθετική μετάλλαξη που καθιστούσε τις καθιερωμένες χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις αναποτελεσματικές.

«Αμέσως σκέφτεσαι το χειρότερο», δήλωσε ο Justin Ailinger, πατέρας της Bryn. «Δεν ήξερα αν θα είχα κόρη μέχρι το τέλος του χρόνου».

Η βραβευμένη με Νόμπελ θεραπεία

Ωστόσο, η ιατρική ομάδα της Bryn από το Πρόγραμμα Παιδιατρικού Καρκίνου και Αιματολογικών Διαταραχών του Roswell Park Oishei Children’s παρουσίασε στην οικογένεια μια νέα ελπίδα: τη θεραπεία CAR T-cell, μια μέθοδο που έχει βραβευτεί με Νόμπελ.

Η λευχαιμία μπορεί να κόστισε στη μικρή Bryn εκείνα τα Χριστούγεννα, αλλά, χάρη σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, κέρδισε πολλά, πολλά περισσότερα.

«Την κοιτάζω και βλέπω ένα θαύμα», δήλωσε η Dr. Meghan Higman, παιδιατρική ογκολόγος στο Roswell Park και ειδική στους αιματολογικούς καρκίνους. «Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό το παιδί δεν θα ζούσε, ενώ τώρα, έναν χρόνο μετά χαμογελά και ευημερεί!»

Η δύναμη του ανοσοποιητικού

Η Dr. Higman και οι συνάδελφοί της στο Roswell Park συνιστούν τη θεραπεία CAR T-cell ακόμη και για τους νεότερους ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν, όχι μόνο λόγω της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και για την ασφάλειά της σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία.

«Η χημειοθεραπεία είναι τόσο τοξική», δήλωσε ο Ajay Gupta, επίσης παιδιατρικός ογκολόγος στο Roswell Park. «Προσπαθούμε ώστε οι ασθενείς να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής ακόμη και μετά το τέλος της θεραπείας. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι προσεγγίσεις που μπορούν να αλλάξουν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως τα CAR T-cells, μπορούν να το πετύχουν αυτό χωρίς να προκαλούν μακροπρόθεσμες παρενέργειες».

Πώς λειτουργεί η θεραπεία

Η θεραπεία CAR T-cell περιλαμβάνει την εξαγωγή Τ-κυττάρων (ενός τύπου ανοσοποιητικών κυττάρων) από το αίμα του ασθενούς και τη μεταφορά τους σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο. Εκεί, οι επιστήμονες τροποποιούν τα κύτταρα ώστε να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται κατά εκατομμύρια και χορηγούνται εκ νέου στον ασθενή μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης.

Τα κύτταρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διευρυμένη εγκατάσταση Μηχανικής και Παραγωγής Κυττάρων Καλής Παραγωγικής Πρακτικής (GEM) του Roswell Park, μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υψηλή υπόσχεση για το μέλλον

Τα αποτελέσματα της θεραπείας CAR T-cell είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικά ελπιδοφόρα: η οξεία λευχαιμία παραμένει μη ανιχνεύσιμη σε περισσότερο από το 80% των ασθενών μετά τη θεραπεία τους.

Προς το παρόν, η θεραπεία έχει έγκριση από τον FDA μόνο για συγκεκριμένους τύπους αιματολογικών καρκίνων. Ωστόσο, το Roswell Park εργάζεται για την επέκταση της χρήσης της θεραπείας και σε άλλους καρκίνους, από σπάνιους τύπους όπως το σάρκωμα έως τον δεύτερο πιο κοινό καρκίνο στα παιδιά, τους όγκους του εγκεφάλου.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

