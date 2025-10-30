ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τον πατέρα του από επιθετική μορφή λευχαιμίας, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα

Ένα 9χρονο αγόρι από την Καλιφόρνια έσωσε τον πατέρα του από μια μορφή επιθετικού καρκίνου, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα.

Όλα ξεκίνησαν το 2022, όταν ο Nick Mondek διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και έπρεπε να υποβληθεί σε άμεση θεραπεία με έγχυση βλαστοκυττάρων, τα οποία θα λάμβανε από τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος ήταν γενετικά συμβατός.

Ο καρκίνος φάνηκε να υποχωρεί, αλλά λίγο καιρό μετά επανήλθε «με τρομερή ταχύτητα» και η μόνη επιλογή του Mondek ήταν να βρει έναν άλλο δότη. Αυτή η μορφή λευχαιμίας επηρεάζει τα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών, αλλά η έγχυση βλαστοκυττάρων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίσει και να επιτεθεί στους όγκους της λευχαιμίας.

Ο Mondek απευθύνθηκε στο Εθνικό Μητρώο Μυελού των Οστών για να βρει έναν συμβατό δότη, αλλά η αναζήτησή του δεν απέδωσε καρπούς. Τότε ήταν που είχε μια ιδέα.Θυμήθηκε έναν φίλο του ο οποίος έλαβε βλαστοκύτταρα από τον 18χρονο γιο του και κατάφερε να θεραπευτεί.

«Όταν ο γιατρός μου μπήκε στο δωμάτιο, τον ρώτησα: "Μπορεί ένα 9χρονο παιδί που ζυγίζει 32 κιλά να μου δώσει αρκετά βλαστοκύτταρα;"», είπε ο Mondek στο NBC Nightly News.

Ο Ronald Paquette, κλινικός διευθυντής του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Βλαστοκυττάρων και Μυελού των Οστών στο Cedars-Sinai Cancer, επιβεβαίωσε ότι ο Stephen Mondek, ο οποίος έγινε 10 ετών τον Αύγουστο, ήταν πιθανός δότης. Ένα παιδί λαμβάνει το μισό του DNA από κάθε γονέα, οπότε ο Stephen θα ήταν μισός συμβατός.

Ο Paquette τόνισε ότι η μισή συμβατότητα μπορεί να κάνει τη μεταμόσχευση πιο αποτελεσματική. Ένα μισό συμβατό ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει και να εξοντώσει πιο εύκολα τα καρκινικά κύτταρα στο μυελό των οστών του Mondek, ενώ οι μεταμοσχεύσεις από νεότερους δότες τείνουν να είναι πιο επιτυχημένες.

«Η συζήτηση με τον Stephen ήταν πολύ απλή», είπε ο Mondek. «Του είπα: "Φίλε, ο μπαμπάς είναι άρρωστος και χρειάζονται κάποιον να μου δώσει βλαστοκύτταρα, και θέλουν να μάθουν αν θέλεις να κάνεις το τεστ για να δουν αν μπορείς εσύ να το κάνεις"».

Η απάντηση του Stephen ήταν απλή: «Πότε πάμε;»

«Ήθελα να εξοντώσω τον καρκίνο του μπαμπά μου, και αν ήμουν άρρωστος, πιστεύω ότι θα έκανε το ίδιο για μένα», είπε ο Stephen.

Μια εβδομάδα αργότερα, ο Mondek υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία πριν από τη δωρεά για να καταστείλει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα πριν τελικά λάβει τα βλαστοκύτταρα. Μετά από 6 εβδομάδες στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι του, και η εγχείρηση ήταν επιτυχής.

«Ο Stephen ήταν πολύ γενναίος και η ομάδα μας φρόντισε να πάνε όλα τέλεια, ώστε αυτός ο νεαρός να μπορέσει να βοηθήσει τον πατέρα του», είπε ο Hoyoung Chung, παιδίατρος εντατικής θεραπείας στο Cedars-Sinai Guerin Children’s.

«Δώρισε έξι εκατομμύρια βλαστοκύτταρα για να σώσει τη ζωή μου, οπότε δεν είναι μόνο τιμή να τον αποκαλώ γιο μου, αλλά και υπερηφάνεια να τον αποκαλώ ήρωά μου», είπε συγκινημένος ο Mondek.

Με πληροφορίες από Good News Network

