Νέα ανακάλυψη «χτυπά» τον καρκίνο του προστάτη: Πώς δύο ένζυμα γίνονται στόχοι θεραπείας

Διεθνής έρευνα εντόπισε δύο ένζυμα που προστατεύουν τον όγκο και του δίνουν ενέργεια - Αυτά θα πολεμήσουν οι νέες θεραπείες

Διεθνής έρευνα εντόπισε δύο ένζυμα που προστατεύουν τον όγκο και του δίνουν ενέργεια - Αυτά θα πολεμήσουν οι νέες θεραπείες
Νέοι ορίζοντες στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη ανοίγονται, καθώς μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν πρωτοποριακό τρόπο να «αποδυναμώνει» τα κακοήθη κύτταρα. Η ανακάλυψη εντοπίζει μια νέα, κρίσιμη «αχίλλειο πτέρνα» στον δεύτερο πιο συχνό καρκίνο στους άνδρες παγκοσμίως (μετά τον καρκίνο του δέρματος), η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει δραματικά την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών αγωγών.

Ο ρόλος «κλειδί» δύο ενζύμων

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δύο ένζυμα – τα PDIA1 και PDIA5 – είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, την επιβίωση και την αντίσταση των καρκινικών κυττάρων του προστάτη στη θεραπεία. Τα ένζυμα αυτά λειτουργούν ως «μοριακοί σωματοφύλακες» του ανδρογονικού υποδοχέα (AR), μιας πρωτεΐνης που τροφοδοτεί και ενισχύει τον καρκίνο.

Όταν τα ένζυμα PDIA1 και PDIA5 μπλοκάρονται, ο ανδρογονικός υποδοχέας γίνεται ασταθής και διασπάται. Αυτό οδηγεί στον θάνατο των καρκινικών κυττάρων και στη συρρίκνωση των όγκων, όπως παρατηρήθηκε τόσο σε κύτταρα εργαστηρίου όσο και σε πειραματόζωα.

Συνδυαστική θεραπεία

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο συνδυασμός φαρμάκων που αναστέλλουν τα PDIA1 και PDIA5 με την ενζαλουταμίδη, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη, ενίσχυσε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό βήμα προς τα εμπρός», δήλωσε ο καθηγητής Jianling Xie, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Αν και οι υπάρχουσες θεραπείες, όπως η ορμονοθεραπεία, έχουν βοηθήσει πολλούς ασθενείς, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας αποτελεί μείζονα πρόκληση. Η νέα ανακάλυψη θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης για άνδρες με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Ανακαλύψαμε έναν άγνωστο μέχρι τώρα μηχανισμό που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη για να προστατεύουν τον ανδρογονικό υποδοχέα, έναν βασικό μοχλό της νόσου», τόνισε ο καθηγητής Luke Selth του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία και μέλος της μελέτης. «Στοχεύοντας αυτά τα ένζυμα, μπορούμε να αποσταθεροποιήσουμε τον AR και να κάνουμε τους όγκους πιο ευάλωτους σε υπάρχουσες θεραπείες, όπως η ενζαλουταμίδη».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

