Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα και συγκινεί

Με την οικογένεια στο πλευρό της γιόρτασε τα τελευταία της Χριστούγεννα η 9χρονη Brie κάνοντας όλο το Διαδίκτυο να δακρύσει

Newsbomb

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα και συγκινεί
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικογένεια της 9χρονης Brie Bird, που πάσχει από καρκίνο σταδίου 4, αποφάσισε να γιορτάσει τα Χριστούγεννά νωρίτερα, ώστε να προλάβει να βιώσει την θαλπωρή και την μαγεία της αγαπημένης της γιορτής με την οικογένειά της.

Στις 6 Οκτωβρίου, η μητέρα της, Kendra Bird, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου η οικογένεια Bird θα γιόρταζε νωρίτερα τα Χριστούγεννα, αντί για τις 25 Δεκεμβρίου, γράφοντας: «Θα γιορτάσουμε τα τελευταία μας Χριστούγεννα μαζί, ως οικογένεια, οι 6 μας. Ακόμα βρίσκομαι σε άρνηση. Επιθυμώ τόσο απελπισμένα το θαύμα.»

Η Kendra συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα βίντει από το σπίτι τους, διακοσμημένο γιορτινά με δώρα γύρω από το τζάκι και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επιπλέον, μοιράστηκε βίντεο από τον οργανισμό «Power of 10 Foundation», που παρέχει φροντίδα και οικονομική στήριξη σε οικογένειες παιδιών με καρκίνο και σπάνιες ασθένειες, με έναν Άγιο Βασίλη να λέει ότι προσεύχεται για τη Brie και όλη την οικογένεια.

Η ενημέρωση για την υγεία της μικρής ήρθε μια μέρα νωρίτερα, όταν η Kendra αποκάλυψε ότι η Brie υπεβλήθη σε μετάγγιση αίματος αφού έδειχνε χλωμή και είχε ελαφρύ πυρετό.

«Αποφασίσαμε να της κάνουμε μετάγγιση ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε μερικές ακόμη καλές μέρες. Η μετάγγιση ήδη μείωσε τον καρδιακό της ρυθμό, έριξε τον πυρετό, βελτίωσε το οξυγόνο της και είχαμε υπέροχες συνομιλίες!», ανέφερε η μητέρα της Brie.

https://www.instagram.com/reel/DPgGOHGjsjx/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37ΚΟΣΜΟΣ

Από την «υδάτινη κόλαση» στην αναγέννηση: Η λίμνη Μάσκεγκον έγινε και πάλι τουριστικό κέντρο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Apple

23:19TRAVEL

«Ξεκλειδώνοντας» τα μυστικά της μαγευτικής Μονεμβασιάς το φθινόπωρο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι και πρώτη νίκη η Μακάμπι – Το πρόγραμμα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Χανκς: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εμπιστοσύνης»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

22:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: «Περίπατος» για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίκειται εκεχειρία - New York Times: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο - Ονειρεύεστε να αναβιώσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία λέει ο Βούτσιτς

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αλιβέρι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δύο τραυματίες

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

21:54WHAT THE FACT

Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ