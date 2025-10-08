Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα και συγκινεί

Η οικογένεια της 9χρονης Brie Bird, που πάσχει από καρκίνο σταδίου 4, αποφάσισε να γιορτάσει τα Χριστούγεννά νωρίτερα, ώστε να προλάβει να βιώσει την θαλπωρή και την μαγεία της αγαπημένης της γιορτής με την οικογένειά της.

Στις 6 Οκτωβρίου, η μητέρα της, Kendra Bird, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου η οικογένεια Bird θα γιόρταζε νωρίτερα τα Χριστούγεννα, αντί για τις 25 Δεκεμβρίου, γράφοντας: «Θα γιορτάσουμε τα τελευταία μας Χριστούγεννα μαζί, ως οικογένεια, οι 6 μας. Ακόμα βρίσκομαι σε άρνηση. Επιθυμώ τόσο απελπισμένα το θαύμα.»

Η Kendra συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα βίντει από το σπίτι τους, διακοσμημένο γιορτινά με δώρα γύρω από το τζάκι και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επιπλέον, μοιράστηκε βίντεο από τον οργανισμό «Power of 10 Foundation», που παρέχει φροντίδα και οικονομική στήριξη σε οικογένειες παιδιών με καρκίνο και σπάνιες ασθένειες, με έναν Άγιο Βασίλη να λέει ότι προσεύχεται για τη Brie και όλη την οικογένεια.

Η ενημέρωση για την υγεία της μικρής ήρθε μια μέρα νωρίτερα, όταν η Kendra αποκάλυψε ότι η Brie υπεβλήθη σε μετάγγιση αίματος αφού έδειχνε χλωμή και είχε ελαφρύ πυρετό.

«Αποφασίσαμε να της κάνουμε μετάγγιση ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε μερικές ακόμη καλές μέρες. Η μετάγγιση ήδη μείωσε τον καρδιακό της ρυθμό, έριξε τον πυρετό, βελτίωσε το οξυγόνο της και είχαμε υπέροχες συνομιλίες!», ανέφερε η μητέρα της Brie.

