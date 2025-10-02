Οι ειδικοί αποκαλύπτουν το άγνωστο σύμπτωμα του καρκίνου εμφανίζεται ενώ κοιμάστε

Οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα σύμπτωμα του καρκίνου που συχνά παραβλέπεται και μπορεί να γίνει εμφανές κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Σύμφωνα με την American Cancer Society, εκτιμήθηκε ότι το 2024 στις ΗΠΑ θα καταγραφούν περίπου 2.001.140 νέα κρούσματα καρκίνου και 611.720 θάνατοι από τη νόσο, καθιστώντας τον καρκίνο τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στη χώρα.

Η διάγνωση καρκίνου μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και ψυχολογικά καταστροφική, γι’ αυτό η έγκαιρη αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων είναι κρίσιμη. Ωστόσο, με περισσότερα από 200 πιθανά συμπτώματα, είναι συχνά δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τι είναι σοβαρό και πολλοί άνθρωποι τα αγνοούν, θεωρώντας τα αθώα ή προσωρινά προβλήματα υγείας.

Τώρα, η Cancer Research κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα συχνά παραβλεπόμενο σύμπτωμα που μπορεί να παρατηρήσετε το πρωί, όταν ξυπνάτε από βαθύ ύπνο: την υπερβολική εφίδρωση.

Η φιλανθρωπική οργάνωση αναφέρει ότι ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει εφίδρωση, είτε έντονη είτε ελαφρώς αυξημένη, καθώς το σώμα προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία του. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον ίδιο τον καρκίνο, σε κάποια λοίμωξη ή στη θεραπεία που ακολουθείται.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι ενώ η νυχτερινή εφίδρωση μπορεί να είναι φυσιολογική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ξαφνική εφίδρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι συχνά ένα σημαντικό σημάδι που παραβλέπεται. Συνιστούν να ελέγχετε τα σεντόνια σας κάθε πρωί για τυχόν σημάδια έντονης εφίδρωσης ή να παρατηρείτε αν ξυπνάτε με βρεγμένα μαλλιά ή ρούχα.

Η Mayo Clinic ορίζει τη νυχτερινή εφίδρωση ως «επαναλαμβανόμενα επεισόδια πολύ έντονης εφίδρωσης κατά τη διάρκεια του ύπνου, αρκετά για να μουσκέψουν τα νυχτικά ή τα σεντόνια». Παρά το γεγονός ότι είναι συχνή στην εμμηνόπαυση ή μετά από ορισμένα φάρμακα, μπορεί επίσης να προκληθεί από ασθένειες όπως λοίμωξη, διαβήτη ή καρκίνο (πηγή: Cleveland Clinic).

Η American Cancer Society τονίζει ότι η εφίδρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να εμφανιστεί σε άνδρες και γυναίκες με καρκίνο και είναι συχνά παρενέργεια ορμονοθεραπείας για καρκίνους του μαστού, του προστάτη και του ενδομητρίου.

Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη καρκίνου, η ξαφνική αλλαγή στις συνήθειες εφίδρωσης πρέπει να αξιολογείται από γιατρό, ειδικά αν συνοδεύεται από κόπωση, απώλεια βάρους ή μώλωπες, όπως επισημαίνει ο φαρμακοποιός Abbas Kanani στο Daily Record.

Οι τύποι καρκίνου που μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική εφίδρωση περιλαμβάνουν: λεμφώματα (Hodgkin και non-Hodgkin), καρκινικούς όγκους, λευχαιμία, καρκίνο των οστών, καρκίνο προστάτη και καρκίνο των νεφρών. Άλλα συμπτώματα που πρέπει να παρατηρήσετε στην καθημερινότητα και στο πρωινό ξύπνημα είναι επίμονος βήχας, έντονη κούραση και αίσθημα εξάντλησης.

*Με πληροφορίες από American Cancer Society, Cancer Research UK, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Daily Record