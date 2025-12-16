Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία και ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή και δείχνοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ) και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση, ωστόσο έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησης για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας.

Τι ισχύει με τα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συμμετέχουν στην απεργία, παρά τα δημοσιεύματα περί «εξαίρεσης».

Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις με τις οποίες καλούν σε συμμετοχή στην απεργία.

Συνεπώς, αρκετά σχολεία θα μείνουν κλειστά ή θα υπολειτουργήσουν, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία κτλ) θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων υπάγονται στη ΓΣΕΕ, η οποία δεν έχει προκηρύξει απεργία. Ωστόσο, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια στα λεωφορεία, καθώς θα γίνουν συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και το πρωί στις 11 όπου έχουν καλέσει ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕΟΤΑ, και το απόγευμα στις 6.30 από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

