Viral η αντίδραση της Μελόνι όταν συνάντησε τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης - Βίντεο
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία έχει ύψος 1,58 μέτρα, εξεπλάγη από το πόσο ψηλότερος - κατά σχεδόν μισό μέτρο - ήταν ο συνομιλητής της
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η Τζόρτζια Μελόνι για την αντίδρασή της όταν συνάντησε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, καθώς η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξεπλάγη από το πόσο ψηλότερος - κατά σχεδόν μισό μέτρο - ήταν ο συνομιλητής της.
Η συνάντηση της Μελόνι με τον Ντάνιελ Τσάπο είχε βασικό αντικείμενο τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και του εμπορίου, αλλά την παράσταση έκλεψαν όχι οι πολιτικές ανακοινώσεις, αλλά οι εικόνες από τη συνάντηση των δύο ηγετών.
Οι φωτογραφίες της συνάντησης έγιναν γρήγορα viral στα social media, καθώς η διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο ηγέτες ήταν εντυπωσιακή. Ο 48χρονος πρόεδρος της Μοζαμβίκης, με ύψος 2,04 μέτρα, στεκόταν δίπλα στην Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει ύψος 1,58 μέτρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα.
Ο Τσάπο, λάτρης του μπάσκετ, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή για το ύψος του σε φωτογραφίες με άλλους ηγέτες του κόσμου.
Η αντίδραση της Μελόνι έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Ντάνιελ Τσάπο είναι ο πρώτος πρόεδρος της Μοζαμβίκης που γεννήθηκε μετά την ανεξαρτησία της χώρας. Ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, αφού κέρδισε σχεδόν το 70% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές.