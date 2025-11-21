Ιταλία: Δικαστήριο πήρε τα παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος - Πολιτικές προεκτάσεις

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών (ένα κοριτσάκι οκτώ ετών και δυο δίδυμα έξι ετών) τα οποία μέχρι χθες βράδυ ζούσαν σε δάσος μαζί με τους γονείς τους, σε εγκαταλειμμένο σπίτι.

Ο γονείς κατάγονται από την Αυστραλία και τη Βρετανία και αποφάσισαν να ξεκινήσουν με τα παιδιά τους μια «εναλλακτικού είδους ζωή», σε δάσος κοντά στο Βάστο της κεντρικής Ιταλίας. Τα μικρά δεν πήγαιναν σχολείο, είχαν κατ' οίκον διδασκαλία και έδιναν εξετάσεις ως «κατ΄ιδίαν διδαχθέντα» στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς. Το σπίτι, παράλληλα, δεν διαθέτει τουαλέτα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να συναναστρέφονται συνομήλικούς τους.

Βασιζόμενο στο τελευταίο αυτό στοιχείο, κυρίως, το δικαστήριο ανηλίκων της πόλης Λ' Άκουιλα έλαβε απόφαση η οποία ορίζει ότι -τουλάχιστον προσωρινά- τα τρία παιδιά πρέπει να μεταφερθούν μαζί με τη μητέρα τους σε ειδική προστατευόμενη δομή, όπου αναμένεται να παρασχεθεί βοήθεια και στήριξη από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς. Η απόφαση εκτελέσθηκε χθες βράδυ προκαλώντας, όμως, σειρά αντιδράσεων.

Ο πατέρας των τριών ανηλίκων δήλωσε ότι σε περίπτωση που δεν τους επιτραπεί να συνεχίσουν να ζουν όλοι μαζί, σε επαφή με τη φύση, θα ζητήσει από τη γυναίκα του να επιστρέψουν μαζί με τα παιδιά στην Αυστραλία. Προσέφυγε ήδη, πάντως, κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Πολιτικές προεκτάσεις

Σύμφωνα με τον Τύπο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συζήτησε σήμερα το όλο θέμα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο. Δεν αποκλείεται το υπουργείο να στείλει επιθεωρητές στο δικαστήριο ανηλίκων της Λ' Άκουιλα με στόχο να ελέγξουν αν η απόφαση απομάκρυνσης των παιδιών και της μητέρας τους από το σπίτι στο οποίο ζούσαν σέβεται τα όσα ορίζει ο νόμος.

Στο όλο θέμα αναφέρθηκε με έμφαση και ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. «Θα παρακολουθήσω την ιστορία αυτή και αν χρειαστεί θα μεταβώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ντροπή, το κράτος να ασχολείται με θέματα που αφορούν την ιδιωτική παιδεία, με τις προσωπικές επιλογές ζωής δυο γονέων που είχαν βρει στην Ιταλία μια φιλόξενη χώρα η οποία τώρα τους κλέβει τα παιδιά τους», δήλωσε ο Σαλβίνι.