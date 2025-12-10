Με το αντίπαλον δέος της Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας

Πρόκειται για την 39χρονη δήμαρχο της Γένοβας, πρώην αθλήτρια της σφυροβολίας, Silvia Salis, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη ελπίδα του προοδευτικού χώρου στην Ιταλία και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Τζόρτζια Μελόνι.



Η Salis είναι ανεξάρτητη, με στήριξη από ευρεία συμμαχία στην οποία συμμετείχαν το Partito Democratico και το Κίνημα Πέντε Αστέρων, ενώ, όπως είπε στον κ. Δούκα, το πάθος της είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στους οποίους έχει λάβει μέρος στο παρελθόν και γι' αυτό τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα.



Η νέα δήμαρχος της Γένοβας παρουσίασε το δημοτικό της συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο και αποτελείται από έξι γυναίκες και πέντε άνδρες, με την ίδια να επικεντρώνει την εκλογική της πλατφόρμα στην ισότητα των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας στην πολιτική εκπροσώπηση.



Η εκλογή της σηματοδότησε την επιστροφή της κεντροαριστεράς στη διοίκηση της πόλης της Γένοβας μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης από τον κεντροδεξιό συνασπισμό.



Η δυναμική προσωπικότητα καθώς η δημοφιλία της Salis την καθιστά ένα πρόσωπο που για πολλούς αναλυτές θα μπορούσε μελλοντικά να απειλήσει την Τζόρτζια Μελόνι, καθώς η εκλογή της αποτελεί ένδειξη αποδυνάμωσης της κεντροδεξιάς



Σε αυτό το πλαίσιο και με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς που φέρει η κ. Saliw, ο Χάρης Δούκας συνεχίζει τις επαφές του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδας που θεωρεί ότι επιβεβαιώνουν την πολιτική του θέση για την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών.