Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

Δείχνει μια μοναδική εμμονή με την αναπαραγωγή του εαυτού του

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής
Το δέντρο της ζωής περιλαμβάνει τους οργανισμούς που είναι ικανοί να αναπαραχθούν, ακόμα και τους μονοκύτταρους. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν αυτή την αντίληψη, όπως οι ιοί, οι οποίοι - συνήθως - εξαιρούνται από τον ορισμό της ζωής επειδή δεν αναπτύσσονται, δεν αναπαράγονται από μόνοι τους και δεν παράγουν τη δική τους ενέργεια.

Ωστόσο, όταν ένας ιός μολύνει έναν πιθανό ξενιστή, γίνεται εξαιρετικά ενεργός και μπορεί να ευθύνεται για γεγονότα που αλλάζουν τον κόσμο (π.χ ισπανική γρίπη, έμπολα, COVID-19 κ.λπ.).

Ωστόσο, η ζωή είναι περίπλοκη και υπάρχουν γκρίζες ζώνες, όπου εκεί κινούνται οργανισμοί που αψηφούν τον ορισμό.

Πρόσφατα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα κινείται ακριβώς πάνω στο όριο της κατηγορίας «ζωή».

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στον διακομιστή bioRxiv, ερευνητές από τον Καναδά και την Ιαπωνία περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο εντόπισαν μια νέα κυτταρική οντότητα που φαίνεται να αμφισβητεί ορισμένες πτυχές των τυπικών ορισμών της κυτταρικής ζωής.

Αυτή η οντότητα, που σήμερα ονομάζεται «Sukunaarchaeum mirabile» (από το όνομα μιας θεότητας της ιαπωνικής μυθολογίας γνωστής για το μικρό της ανάστημα), και η οποία, σύμφωνα με τα επιστημονικά συμπεράσματα, αποτελεί μια μορφή ζωής, περιέχει τα απαραίτητα γονίδια για τη δημιουργία των δικών της ριβοσωμάτων και αγγελιοφόρου RNA, κάτι που δεν διαθέτουν οι τυπικοί ιοί.

Ωστόσο, όπως και ένας ιός, μεταφέρει ορισμένες βιολογικές λειτουργίες στον πιθανό ξενιστή του και φαίνεται να έχει μια μοναδική εμμονή με την αναπαραγωγή του εαυτού του.

«Το γονιδίωμά του είναι εξαιρετικά απλοποιημένο, στερείται σχεδόν όλων των αναγνωρίσιμων μεταβολικών οδών και κωδικοποιεί κυρίως τον μηχανισμό για τον αναπαραγωγικό του πυρήνα: αναπαραγωγή, μεταγραφή και μετάφραση του DNA», έγραψαν οι συγγραφείς.

«Αυτό υποδηλώνει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο μεταβολικής εξάρτησης από έναν ξενιστή, μια κατάσταση που αμφισβητεί τις λειτουργικές διακρίσεις μεταξύ της ελάχιστης κυτταρικής ζωής και των ιών».

Με επικεφαλής τον Ryo Harada, μοριακό βιολόγο από το Πανεπιστήμιο Dalhousie στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, η ομάδα ανακάλυψε τυχαία αυτό το παράξενο πλάσμα ενώ μελετούσε το βακτηριακό γονιδίωμα του θαλάσσιου πλαγκτόν Citharistes regius.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός ανήκε στον τομέα Archaea, μια ομάδα που σχετίζεται με τα προκαρυωτικά κύτταρα, αλλά από την οποία προέρχονται τελικά τα ευκαρυωτικά κύτταρα πριν από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια.

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Sukunaarchaeum είναι η ακραία μείωση του γονιδιώματός του, με μόνο 238.000 ζεύγη βάσεων DNA. Οι ιοί, όπως επισημαίνει το Live Science, μπορούν να περιέχουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ζεύγη βάσεων επιπλέον, και μπορούν ακόμη και να φτάσουν τα εκατομμύρια.

«Η ανακάλυψη του Sukunaarchaeum διευρύνει τα συμβατικά όρια της κυτταρικής ζωής και αναδεικνύει την τεράστια ανεξερεύνητη βιολογική καινοτομία στις μικροβιακές αλληλεπιδράσεις», έγραψαν οι συγγραφείς.

