Ναύπλιο: Οι θυελλώδεις άνεμοι ανέβασαν τη θάλασσα στη στεριά - Βίντεο

«Σφυροκόπημα» από ισχυρούς ανέμους δέχονται το Σάββατο (10/01) πολλές περιοχές της χώρας, με τα κύματα στο Ναύπλιο να ανεβάζουν τη θάλασσα στη στεριά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκε από την Ακτή Μιαούλη, απέναντι από το Μπούρτζι, το εμβληματικό φρούριο της πόλης εντός της θάλασσας, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει μεγάλη θαλαασοταραχή στην περιοχή, με τα κύματα να ανεβαίνουν στην προβλήτα.

