Χανιά: Βανδάλισαν ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου - Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος

Την έντονη αγανάκτησή του για τους βανδαλισμούς στα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χανίων εξέφρασε ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τις καταστροφές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, άγνωστος μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε οκτώ ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία είχαν μόλις τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα προμηθεύτηκαν με χρήματα των δημοτών και προορίζονται για χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. «Και ναι, είμαι εξοργισμένος», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η οργή του δεν αφορά μόνο τις υλικές ζημιές, αλλά κυρίως τη νοοτροπία που συνοδεύει τέτοιες πράξεις.

«Οι πόλεις δεν προχωρούν με βανδαλισμούς. Προχωρούν με συμμετοχή, σεβασμό και ευθύνη», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι ο δημόσιος εξοπλισμός δεν ανήκει σε κανέναν συγκεκριμένα, αλλά «ανήκει σε όλους».

Παράλληλα, ο κ. Σημανδηράκης κάνει λόγο για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη διάχυση συμπεριφορών που υπονομεύουν την καθημερινότητα και την εικόνα της πόλης.

Όπως γνωστοποίησε, όλο το οπτικό υλικό από τα σημεία των καταστροφών θα παραδοθεί στην Αστυνομία, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.