Καρχιμάκης: Η συγκινητική ανάρτησή του για τον πατέρα του και την Παγκόσμια Hμέρα Κατά του Καρκίνου

Με μια συγκινητική ανάρτηση και μια «ζεστή» οικογενειακή φωτογραφία, ο Λευτέρης Καρχιμάκης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού, Μιχάλη Καρχιμάκη, έγραψε ότι «σήμερα χρωστάμε μία αγκαλιά σε εκείνους που στάθηκαν μπροστά στην επάρατο με χαμόγελο και νίκησαν», συμπληρώνοντας ότι «στο δικό μας σπίτι έχουμε έναν τέτοιο ήρωα».

«Μπαμπά, να είσαι πάντα υγιής. Να σε αγκαλιάζουμε κάθε μέρα. Να χαμογελάς και να είσαι στήριγμα για όλους μας κάθε μέρα», γράφει ο κ. Καρχιμάκης, απευθυνόμενος στον πατέρα του.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πριν λίγους μήνες έφερε εις πέρας τη δημιουργία του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, έκλεισε την ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο προς το υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων.

«Οι νικητές δεν έδωσαν μόνοι τους τη μάχη. Πλάι τους είναι πάντα οι αφανείς ήρωες: οι γιατροί και οι νοσηλευτές, εκείνοι που μέσα στα Δημόσια Νοσοκομεία δίνουν την ψυχή τους, παρά την έλλειψη υποστήριξης από το κράτος. Αυτοί οι ήρωες δικαιούνται κάτι παραπάνω από τα παλαμάκια του Covid», ανέφερε ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

