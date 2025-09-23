Καρχιμάκης στο Newsbomb: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν φτιάχτηκε από γκουρού και πολυεθνικές

Λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και την απαρίθμηση δεκάδων προτάσεων πάνω σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της διακυβέρνησης της χώρας, ο Συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης, μιλά στο newsbomb.gr.

Ο κ. Καρχιμάκης περιγράφει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι στόχος του ήταν να «γεννηθεί» μέσα από την κοινωνία και όχι να κατασκευαστεί από «πέντε γκουρού πίσω από κλειστές πόρτες», ή «από πέντε πολυεθνικές» που θα παρήγαγαν ένα πρόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα.

Παράλληλα απαντά ευθέως στην κριτική που ασκεί στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας ότι το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί πλήρως και ανέρχεται στα 2,7 δισεκ. ευρώ. Μάλιστα εξηγεί πως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλότερο κόστος από αυτό της ΝΔ, το οποίο ο ίδιος τοποθετεί στα 3,2 δισεκ. ευρώ και τονίζει ότι « αυτήν την στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα πιο μετριοπαθές πρόγραμμα από αυτό της κυβέρνησης. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι εμείς στοχεύουμε στην επέμβαση στις καρτελοποιημένες αγορές».

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης στη συνέντευξή του στο newsmbomb.gr απαντά και στο ποιες είναι οι πιο ριζοσπαστικές -και συνεπώς δύσκολες να εφαρμοστούν- προτάσεις του προγράμματος, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Αναστάσιος Πεπονής που αφορά τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της διακυβέρνησης, στον οποίο, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι «Αν αποτύχουμε εκεί, δεν θα πετύχουμε στα άλλα και το ξέρουμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από το κράτος. Αν χάσουμε τη μάχη του κράτους, δεν θα πετύχουμε τα υπόλοιπα».

Τέλος, στη συνέντευξη ο κ. Καρχιμάκης προτεραιοποιεί σε μεγάλο βαθμό το στεγαστικό ζήτημα, αναβαθμίζοντάς το μάλιστα σε εθνικής σημασίας θέμα, καθώς σχολιάζει τον μεγάλο αριθμό υπηκόων Τουρκίας που λαμβάνουν Golden Visa αγοράζοντας ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί χιλιάδες, Χρυσές Βίζες εκ των οποίων ένα τεράστιο ποσοστό ήταν για Τούρκους υπηκόους. Αυτό δεν αποτελεί πατριωτική πολιτική. Να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου οι Τούρκοι επιχειρηματίες. Αν θέλουν να επενδύσουν στη χώρα θα πρέπει να το κάνουν σε παραγωγικούς τομείς μέσω της δικής μας μεταρρύθμισης της Angel Visa», αναφέρει χαρακτηριστικά

Ολόκληρη η συνέντευξη του Λευτέρη Καρχιμάκη στο newsbomb.gr έχει ως εξής:

1)Το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη ΔΕΘ με ένα σαρωτικό κυβερνητικό πρόγραμμα με δεκάδες ή και εκατοντάδες προτάσεις που αφορούν κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της διακυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτός ο «βομβαρδισμός» προτάσεων θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και να κινηθεί προς τον εκπεφρασμένο στόχο της πρωτιάς;

Για να μπορέσει να αναταχθεί η ελληνική παραγωγή και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες αύξησης του βιοτικού επιπέδου απαιτείται μία τέτοιου είδους κοσμογονία, ή αλλιώς βομβαρδισμός. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιτάξαμε κάποιες διορθώσεις ή λύσεις διαχείρισης της κατάστασης. Εμείς πιστεύουμε σε μία άλλη Ελλάδα. Μία Ελλάδα που καινοτομεί, που προοδεύει συλλογικά, που έχει κοινό όραμα, κοινό στόχο. Στη ΔΕΘ ο πρόεδρος μας παρουσίασε τους εθνικούς στόχους και πώς θα τους επιτύχουμε. Όπως γίνεται αντιληπτό από τον καθένα και την καθεμία αυτό απαιτεί και ανάλυση της διαδρομής και του μεσοπρόθεσμου διαστήματος. Διότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο λαός θέλει τσιτάτα και εύκολες λύσεις. Θέλει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά του. Για να υλοποιηθεί αυτή η κοινωνική αλλαγή χρειάζεται και πολιτική αλλαγή. Η οποία θα επιτευχθεί με την καταψήφιση του κυβερνητικού προγράμματος και την αποδοχή του δικού μας σχεδίου. Στην τελική δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε για να γίνουν κάποιοι υπουργοί. Ψηφίζουμε για να μην τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα.

2. Η βασική κριτική που ασκεί η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ είναι πως δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα και ότι σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών ανέρχεται στα 4 δισεκ. ευρώ ετησίως επιπλέον του 1,5 δισεκ. που κοστίζουν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως: Κοστολογήσατε τις προτάσεις και αν ναι, πόσο στοιχίζουν;

Οι προτάσεις μας είναι πλήρως κοστολογημένες στο 2,7 δις. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τα φύλλα του excel. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία μαζί με τις παροχές και τα επιδόματα που ανακοίνωσε το Πάσχα, το συνολικό κόστος των δικών της πολιτικών είναι 3,2 δις. Δηλαδή, αυτήν την στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα πιο μετριοπαθές πρόγραμμα από αυτό της κυβέρνησης. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι εμείς στοχεύουμε στην επέμβαση στις καρτελοποιημένες αγορές. Να σπάσουμε τα καρτέλ και να επιβάλλουμε αυστηρά πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι κάτι που η Νέα Δημοκρατία αποκρύπτει. Διότι αυτά τα καρτέλ είναι που ενισχύουν το δικό της αναπτυξιακό πλάνο: εκείνο της κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών όπου λίγοι και ισχυροί γαλάζιοι παράγοντες επωφελούνται. Επίσης, εμείς αναφερθήκαμε σε ένα άλλο μοντέλο δημόσιας διοίκησης με διαφανείς διαδικασίες, το οποίο θα οδηγήσει και σε μία καλύτερη κοστολόγηση του κρατικού προγράμματος επενδύσεων. Ενώ τέλος στοχεύουμε στην ανασυγκρότηση και ανασύσταση του ΕΣΥ και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ούτως ώστε να μειωθούν οι ανελαστικές δαπάνες.

3. Ο πρόεδρος του κόμματος μέσα στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε για το σχέδιο Αναστάσιος Πεπονής ότι «αν χάσουμε τη μάχη του κράτους, δεν θα πετύχουμε τα υπόλοιπα». Γιατί τοποθετείτε τόσο ψηλά στις προτεραιότητες τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση; Δεν έχουν γίνει θετικά πράγματα στον τομέα της διακυβέρνησης την τελευταία περίοδο;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούσε μία μοναδική ευκαιρία το κράτος μας να γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε κάποιες θετικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην πρώτη τετραετία της κυβέρνησης αυτήν την στιγμή κινδυνεύουμε να μείνουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι μία μεσαία χώρα οικονομικά και δημογραφικά. Ωστόσο, διαθέτει ένα υψηλής παραγωγικότητας και εκπαίδευσης δυναμικό και ειδικά σε κλάδους της μηχανικής υπολογιστών και πληροφορικής. Το κράτος για να μπορεί να είναι γρήγορο και να εξυπηρετεί τους πολίτες θα πρέπει να είναι έξυπνο. Να εκμεταλλευτεί – με κανόνες – την τεχνητή νοημοσύνη να την εισάγει σε όλες τις βαθμίδες. Ούτως ώστε και να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερα αλλά και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των κρατικών λειτουργών και δημοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά την εισαγωγή νέων εργαζομένων στο δημόσιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτούργησε με τη λογική του κράτους-λάφυρου: στις θέσεις ευθύνης, κύρους και μισθολογικής ανέλιξης τοποθέτησε ανθρώπους βάσει κομματικών κριτηρίων. Για παράδειγμα στη ΔΕΗ τα Golden Boys έχουν δώσει 300% αύξηση στον εαυτό τους, ενώ μία οικογένεια στο Αιγάλεω επιλέγει ποιον λογαριασμό θα αφήσει απλήρωτο.

4. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι πιο ριζοσπαστικές και συνεπώς δύσκολες να εφαρμοστούν προτάσεις; Και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες τομές που υπάρχουν σε αυτό το πρόγραμμα;

Κάθε μεταρρύθμιση είναι δύσκολη. Ιδίως εκείνες που βάζουν κανόνες στην αγορά των μονοπωλίων. Διότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επιλέξει να δρούμε στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Δεν εξαρτόμαστε από συμφέροντα, φίλους και ημέτερους. Η μόνη πηγή από την οποία αντλούμε δύναμη είναι ο λαός και οι πολίτες. Είναι οι εργαζόμενοι που δεν ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος που δεν έχει δει την ανάπτυξη παρά μόνο σε δείκτες ενώ ο ίδιος χρειάζεται να ρυθμίσει σε 120 δόσεις τις υποχρεώσεις του σε ταμεία και εφορία. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το νέο ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια τους, να στηρίξουν τα παιδιά τους και δεν τους φτάνουν. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση βελτιώνει τη ζωή των πολιτών είναι σημαντική. Επειδή στοχεύει να λύσει πραγματικά προβλήματα. Ωστόσο, μιλώντας για τη γενιά μου θεωρώ μείζονος σημασία το κομμάτι του προγράμματός μας που αφορά το στεγαστικό, στην αξιοποίηση δηλαδή της Δημόσιας περιουσίας που η κυβέρνηση Golden Visa και κατ’ επέκταση το δημογραφικό.

5. Εκτός των άλλων είστε και ο ιθύνων νους και πίσω από το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση, την οποία συνδέετε με την επίλυση του δημογραφικού. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για περιορισμό των αγοραπωλησιών ακινήτων για golden visa προς υπήκοους ξένων κρατών, ακόμη και εντός ΕΕ, συνδέοντας το θέμα τόσο με το ζήτημα της στέγασης, αλλά και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτός είναι ο λόγος που προτεραιοποιείτε σε τέτοιο βαθμό το θέμα της στέγης; Πώς συνδέονται όλα αυτά τα θέματα μεταξύ τους;

Όταν ένας νέος εργαζόμενος, ένα νέο ζευγάρι δεν φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο πριν μπουν στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους αντιλαμβάνεστε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Για το δημογραφικό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις διότι τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση αμέλησε πλήρως και το κομμάτι του Brain Drain αλλά και τη στήριξη των νέων εργαζόμενων και επαγγελματιών. Αυτήν την στιγμή ένας νέος που αμείβεται με 1000 ευρώ δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του πόσο μάλλον να αποταμιεύσει και να κάνει παιδιά. Ακόμα και αν μπορούσε μετά από 13 ώρες εργασίας πώς θα μπορέσει να κάνει οικογένεια να μεγαλώσει ένα παιδί. Βλέπετε, το δημογραφικό δεν είναι αριθμοί: είναι πραγματικοί άνθρωποι με πραγματικά προβλήματα, ανάγκες και ανησυχίες. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι το κράτος να γίνει αρωγός στη νέα γενιά. Να εκμεταλλευτεί το τεράστιο οικιστικό απόθεμα που διαθέτει και να προσφέρει κατοικίες με χαμηλά ενοίκια σε νέα ζευγάρια τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουμε αφενός να τονώσουμε την προσφορά που θα ρίξει τις τιμές και αφετέρου να μπορέσουν ζευγάρια γιατρών, εκπαιδευτικών, ελεύθερων επαγγελματιών, μισθωτών να ζήσουν μόνοι τους από την ηλικία των 25-26. Όσον αφορά την Golden Visa, τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί χιλιάδες, Χρυσές Βίζες εκ των οποίων ένα τεράστιο ποσοστό ήταν για Τούρκους υπηκόους. Αυτό δεν αποτελεί πατριωτική πολιτική. Να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου οι Τούρκοι επιχειρηματίες. Αν θέλουν να επενδύσουν στη χώρα θα πρέπει να το κάνουν σε παραγωγικούς τομείς μέσω της δικής μας μεταρρύθμισης της Angel Visa.

6. Γνωρίζω ότι το ΠΑΣΟΚ επένδυσε πολλούς πόρους, ανθρώπους και χρόνο για να καταφέρει να παράξει ένα τόσο αναλυτικό πρόγραμμα. Πώς ακριβώς προέκυψαν οι προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα;

Όταν ανέλαβα τη θέση του Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος έθεσα τον στόχο ότι το πρόγραμμα δεν θα φτιαχτεί από πέντε γκουρού πίσω από κλειστές πόρτες στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Τα πολιτικά προγράμματα για να είναι υλοποιήσιμα θα πρέπει να έχουν γειωθεί στην κοινωνία. Επομένως, οργανώσαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα περιφερειακές συνδιασκέψεις όπου εκεί αναπτύξαμε διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, τους παραγωγικούς φορείς, τα σωματεία, τα πανεπιστήμια. Όπως είχα αναφέρει και στο παρελθόν μία σύνδεση μεταξύ των Brainiacs και της κοινωνίας. Μετά ανέλαβαν οι τομείς του κόμματος οι οποίοι δούλεψαν εντατικά για να επεξεργαστούν τις θέσεις και να δημιουργηθεί αυτό το άρτιο αποτέλεσμα το οποίο αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα που τη στηρίζουν. Διότι η λογική που λέει ότι φέρνω πέντε πολυεθνικές και μου φτιάχνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να υπήρχε και στο Βέλγιο – που δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα – σταματάει με τις επόμενες εκλογές.

7. Είστε πολιτικός επιστήμονας και γνωρίζετε καλά ότι ο άξονας Αριστερά-Δεξιά παραμένει υπαρκτός και σημαντικός, παρά τα όσα λένε ότι οι έννοιες αυτές έχουν εκλείψει στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Τι είναι λοιπόν το πρόγραμμά σας; Έχει αριστερό πρόσημο, ή απευθύνεται σε ένα κεντρώο ακροατήριο;

Το πρόγραμμα μας στοχεύει σε ένα σύγχρονο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στο ρόλο του «Λεβιάθαν», με μία δίκαιη ανάπτυξη, τους καρπούς της οποίας θα μοιράζονται οι πολλοί, με ισχυρές δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας και παιδεία. Το πρόγραμμα μας λοιπόν είναι ταυτισμένο με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά βασικά με τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

