Εκλογικό κλίμα λόγω δημοσκοπήσεων, ενάμιση χρόνο πριν τις κάλπες

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είχαν ένα και μοναδικό κοινό αποτέλεσμα: να προκαλέσουν βαθιά ανησυχία στα επιτελεία όλων σχεδόν των κομμάτων.

Σε μια συνθήκη όπου όλοι δείχνουν να δυσκολεύονται δημοσκοπικά, αλλά κανείς να μην οφελείται από τις χαμηλές πτήσεις των υπολοίπων, τα στελέχη των κομμάτων φαίνεται πως βλέπουν ένα πολύπλοκο πολιτικό αδιέξοδο να πλησιάζει.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο της Δεξιάς και της Κεντροδεξιάς, φαίνεται πως στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν παράλληλα πολλαπλά σενάρια. Η διπλή διεύρυνση προς το Κέντρο και προς τη Δεξιά, η οποία άρχισε να υλοποιείται με την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου και που φημολογείται ότι θα συνεχιστεί με την ένταξη άλλων προσώπων, δε φαίνεται να αρκεί για να μετριάσει τα αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και όλο και εντονότερα τις τελευταίες ημέρες, στελέχη της ΝΔ αφήνουν ανοιχτούς διαύλους προς τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με την ελπίδα προφανώς ότι δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος όπως πολλοί προδιαγράφουν.

Σε κάθε περίπτωση, όσο η ηγεσία της ΝΔ βλέπει τον στόχο της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις να απομακρύνεται και να είναι δύσκολος να επιτευχθεί ακόμη κι αν γίνουν δεύτερες εκλογές όπως το 2023, ανοίγει αυτονόητα η συζήτηση περί συνεργασιών, την οποία όμως έχουν απορρίψει ρητά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως θέτει τον όρο του να είναι το ίδιο πρώτο κόμμα για να δεχτεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

Το ζήτημα των συνεργασιών φαίνεται πως έρχεται να πιέσει και το ΠΑΣΟΚ, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από τη ΝΔ, καθώς η πίεση έρχεται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ η πολιτική του γραμμή δεν του εξασφαλίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων.

Από τη μία το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει κάθε συνεργασία με τη ΝΔ εφόσον δεν είναι το ίδιο πρώτο κόμμα. Ωστόσο παρά τις δεκάδες αναλυτικές προτάσεις που κατέθεσε στη ΔΕΘ για κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της διακυβέρνησης, δε φάνηκε να λαμβάνει τη δημοσκοπική «έκρηξη» στην οποία απέβλεπε. Από την άλλη, η στάση του στη λογική της «αυτόνομης πορείας» σε σχέση με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί εύκολα και να προσεγγίσει, έστω και με ηγεμονικό στόχο, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει σε όλους τους τόνους για την ανάγκη μιας προοδευτικής πολιτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η «μπάλα» έρχεται στον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος τηρεί διακριτή γραμμή από τα υπόλοιπα κόμματα και προωθεί όλο και εντονότερα την ανάγκη να υπάρξει ενότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, διευκρινίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να θέσει το πρόγραμμά του σε συζήτηση και να μην επιχειρήσει να το επιβάλλει στους άλλους. Ο Σωκράτης Φάμελλος μάλιστα μιλά όλο και συχνότερα για την ανάγκη ενός Φόρουμ διαλόγου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίζει με τις δυνάμεις του κάθε πρωτοβουλία της βάσης των κομμάτων να έρθουν σε συνεννόηση. Η τακτική αυτή εφόσον ευοδωθεί, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο δεδομένων των συνθηκών, θα μπορούσε να «σώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ από τα χαμηλά του ποσοστά που θυμίζουν περισσότερο 2004, ενώ από την άλλη, αν η ενότητα δεν επιτευχθεί, θα έχει στα χέρια του το επιχείρημα ότι το αίτημα των πολιτών «βρείτε τα», προσπάθησε επίμονα να το πραγματοποιήσει, αλλά αντιμετώπισε την άρνηση των υπολοίπων. Παράλληλα, έτσι απομονώνει όσο μπορεί και τη συζήτηση περί νέων διασπάσεων που θα μπορούσε να προκαλέσει στον ΣΥΡΙΖΑ ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα στον ίδιο πολιτικό χώρο, το οποίο όμως φαίνεται να απομακρύνεται χρονικά ακόμη και ως σενάριο.

Τέλος η Νέα Αριστερά, η οποία αντιμετωπίζει έναν υπαρξιακό κίνδυνο εάν δεν προχωρήσει σε κάποια γενναία κίνηση που θα αλλάξει το τοπίο, φαίνεται πως ζητά μία ακόμη «αναβολή» για οποιαδήποτε συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της που αναμένεται να διεξαχθεί το επόμενο διάστημα.

Οι δημοσκοπήσεις πλέον έχουν θέσει τα κόμματα σε κατάσταση προεκλογικής λειτουργίας παρά το γεγονός ότι απομένει περισσότερο από ένα έτος μέχρι το τέλος της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητική για όλα τα κόμματα και αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι ενδεχομένως να κουράσει τόσο τους πολίτες, όσο και τους ίδιους τους μηχανισμούς των κομμάτων. Ωστόσο, εάν δεν υπάρξουν είτε πολιτικές μετατοπίσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα των συνεργασιών, είτε μεγάλες αλλαγές στα δημοσκοπικά ευρήματα, τότε φαίνεται πως η πολιτική ζωή εισέρχεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για την αντιπολίτευση.

