Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

Έκπληξη στην τρίτη θέση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να προσπερνά την «Πλεύση Ελευθερίας»

Δημήτρης Δρίζος


Ακλόνητη στην πρώτη θέση συνεχίζει να πορεύεται η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά καθώς άνοιξε την ψαλίδα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στο «εκκωφαντικό» 28,1% έναντι του 13,7% του ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση για το OPEN και της MRB «βάζει» στην τρίτη θέση τον Κυριάκο Βελόπουλο με 12% ενώ στην τέταρτη θέση έχει πέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η «Πλεύση Ελευθερίας» με 11,1.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την αναγωγή της MRB, στη Βουλή μπαίνει και η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, με 4,1%.

Σε ό,τι αφορά το καταλληλότερο πρόσωπο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το πρόσωπο που προτιμούν οι πολίτες με ποσοστό 22.6% ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 9,5% και στην τρίτη θέση είναι το 7,5%.

Πώς είδαν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ

Αρνητικά υποδέχθηκε η κοινή γνώμη τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη μέτρηση, μόλις το 29,3% θεωρεί ότι τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα, ενώ το 60,7% εκτιμά ότι δεν πρόκειται να φέρουν ουσιαστικές λύσεις.

Η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση αποτυπώνει βαθιά δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και την πολιτική ηγεσία. Κυριαρχούν η κοινωνική ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη αλλά και η έντονη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της οικονομίας από την κυβέρνηση.

Τι λένε για την ίδρυση νέων κομμάτων

Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την προοπτική δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων. Το 26,5% πιστεύει ότι θα φέρουν μια «φρεσκάδα» στο πολιτικό σκηνικό, ενώ το 28,3% φοβάται πως θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό, σχεδόν 4 στους 10 (37,7%), θεωρεί ότι η εμφάνιση νέων κομμάτων δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό στο πολιτικό σκηνικό.





