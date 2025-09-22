«Γκαζώνει» το ΠΑΣΟΚ με νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες

Αποφασισμένο να μη σταματήσει την παραγωγή πολιτικής, μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη ΔΕΘ, εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ.

Εκτιμώντας, μέσα από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει ένα θετικό, αν και αδύναμο, momentum για το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να το διατηρήσει προχωρώντας σε πυκνές πολιτικές πρωτοβουλίες τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το πλαίσιο, εντός των επόμενων ημερών, οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος θα πραγματοποιήσουν σειρά συνεντεύξεων Τύπου σε όλη τη χώρα προκειμένου να προωθήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα με τις δεκάδες προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή τροπολογία που θα αφορά τη λειτουργία των servicers, τα funds, αλλά και το μεγάλο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, το οποίο βαλτώνει εδώ και πολλά χρόνια. Η παρουσίαση της τροπολογίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη από τη Μιλένα Αποστολάκη και τον Δημήτρη Σπυράκο.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζει τρεις δημόσιες εμφανίσεις, καθώς θα παραχωρήσει δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις και θα πραγματοποιήσει μία ομιλία στη Βουλή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έμφαση θα δοθεί κυρίως στα εθνικά θέματα λαμβάνοντας αφορμή από τη συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτή, αλλά και σε ζητήματα κράτους Δικαίου, με αφορμή τα «τραγελαφικά» της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία τελικά κάλεσε ως μάρτυρες μέχρι και νεκρούς.