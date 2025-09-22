«Καρφιά» Δούκα σε Ανδρουλάκη: Συνέδριο τώρα - Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Μπορεί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας να ξεκαθάρισε στη συνέντευξή του στο Mega ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και ότι πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποψία εσωστρέφειας στο κόμμα, ωστόσο η αγωνία που εξέφρασε για την ανάγκη να κατοχυρωθεί με απόφαση Συνεδρίου η απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ, αποτυπώνει ξεκάθαρα τις διαφορετικές γραμμές που υπάρχουν εντός του ΠΑΣΟΚ και που έχουν οξυνθεί μετά τη ΔΕΘ.



Η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασιών μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα «έστω και με μία ψήφο», προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε ένα μέρος του κόμματος, το οποίο θεωρεί πως η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την περίοδο των μνημονίων είναι ένας από τους βασικότερους λόγους της μετέπειτα εκλογικής συντριβής του ΠΑΣΟΚ, την οποία προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει.



Οι χθεσινές αναφορές του Χάρη Δούκα λοιπόν για την ανάγκη να απορριφθεί κάθε περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ μόνο τυχαίες δεν είναι.



«Το επόμενο βήμα είναι να γίνει ένα μεγάλο, δημοκρατικό, ανοιχτό Συνέδριο, όπου καλούμε όλους τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες, που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της προοδευτικής απάντησης, ανοιχτό, χωρίς κλειστά μητρώα, μεγάλο, δημοκρατικό, όχι fast track, με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό. Όπου εκεί, θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.



Μάλιστα είπε ότι η ανάγκη να υπάρξει απόφαση συνεδρίου σχετικά με τον πολιτικό προσανατολισμό οφείλεται στην κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει προς την πολιτική, και τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει ώστε να μην είναι... «kinder έκπληξη». Είπε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να επιμείνει στη συγκεκριμένη θέση, όσες κάλπες κι αν χρειαστούν προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ενώ επεσήμανε ότι στόχος όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή οφείλει να είναι η ανάδειξη του κόμματος στην πρώτη θέση».



«Είναι χρέος του Ανδρουλάκη να νικήσει τον Μητσοτάκη να το καταφέρει γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει μεγάλα προβλήματα. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε για το Plan A γιατί δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποψία εσωστρέφειας. Δουλεύουμε για τον κοινό στόχο που είναι εθνικός στόχος. Αν μείνουμε πιστοί στον λόγο μας και έχουμε τόλμη και αποφασιστικότητα στις προτάσεις μας, ο κόσμος θα μας ακούσει», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:



«Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση. Όσες κάλπες κι αν χρειαστούν. Και για να μην υπάρξουν ερωτήματα και να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει και να μην είναι kinder έκπληξη, Συλλογική απόφαση, άμεσα συνέδριο με κεντρικό πρόταγμα την πολιτική κατεύθυνση, την προοδευτική απάντηση και συλλογική απόφαση ότι σε καμία περίπτωση δε θα υπάρξει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».



Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική ότι πραγματοποιεί πολιτικές παρεμβάσεις κεντρικού χαρακτήρα πολύ συχνότερα απ' όσο θα περίμενε κανείς από έναν δήμαρχο, ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε: «Είμαι ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος, υπάρχει ένα 40% που με στήριξε τη δεύτερη Κυριακή και θεωρώ ότι έχω χρέος την άποψή μου να την εκφέρω, να εκτίθεμαι, και ο κόσμος να κρίνει».



Ωστόσο, απαντώντας στο αν θα ξαναδιεκδικούσε την προεδρία του κόμματος εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν πετύχει τον στόχο της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Χάρης Δούκας εμφανίστηκε ενωτικός, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο. Πρέπει να στηρίξουμε όλοι την προσπάθεια να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρώ πολύ βασικό να το κάνουμε αυτό με έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό. Η απάντηση πρέπει να είναι μια προοδευτική απάντηση απέναντι στη συντήρηση και την εδραιωμένη συνθήκη σήψης που υπάρχει στη χώρα. Πώς θα γίνει αυτό; Αν ξεκάθαρα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δυνατό, τολμηρό και ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

