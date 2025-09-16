Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο δήμαρχος της Αθήνας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, στο κείμενο που δημοσίευσε με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Με ένα κείμενο με τον τίτλο «Απέναντι», ο Χάρης Δούκας ασκεί σφοδρή κριτική κάνοντας λόγο για «εξουσιολαγνεία» και «πάση θυσία, χωρίς έρμα κυβερνητισμό».

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ οι συνεργάτες του Χάρη Δούκα διένειμαν το κείμενο διευκρινίζοντας ότι αφορά την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, εντούτοις το κείμενο όχι μόνο δεν τον αναφέρει, αλλά αντίθετα δείχνει να απευθύνεται ταυτόχρονα και προς άλλους αποδέκτες εντός του κόμματος.

Το κείμενο περιλαμβάνει έναν σχολιασμό που θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει ως απάντηση στους εκλογικούς στόχους που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όπου είχε αφήσει το ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχτεί πρώτο κόμμα στις εκλογές.

Στο κείμενό του ο Χάρης Δούκας αναφέρει συγκεκριμένα:

«Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη.

Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».

ΑΠΕΝΑΝΤΙ…



Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.



Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του… pic.twitter.com/j5tlO2uVlh — Haris Doukas (@h_doukas) September 16, 2025

Διαβάστε επίσης