Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της προσχώρησης του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη ΝΔ στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν ευθέως λόγο για εξαργύρωση της στάσης του.

Συγκεκριμένα, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι:

Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της.

Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης.

Διαβάστε επίσης