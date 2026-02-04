Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη

Ο Μάρκος Σεφερλής, πριν από κάποιους μήνες, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από

τον ΣΚΑΪ έπειτα από δική του απόφαση. Το ρεπορτάζ τον ήθελε να συζητά με

άλλα κανάλια, ωστόσο εκείνος προτίμησε να κρατήσει κρυφά τα χαρτιά του.



Μέχρι που το μεσημέρι της Τετάρτης, το MEGA γνωστοποίησε τη συνεργασία

τους για 15 χρόνια….



«Ο Μάρκος Σεφερλής και η Alter Ego Media προχώρησαν σε συμφωνία για 15

χρόνια με την εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού

περιεχομένου Alter Ego Studios να εξασφαλίζει τα δικαιώματα 26

απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και

δημιουργού.



Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης

στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ

κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από

την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της Alter Ego Media»,

αναφέρεται μεταξύ άλλων.



«Επιπλέον, η Alter Ego Studios εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων

σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο

τους στη θεατρική σκηνή.



Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς

θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το

ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην

κωμωδία», τονίζεται.

