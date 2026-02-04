Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη

Η ανακοίνωση του MEGA, που προκαλεί αίσθηση

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάρκος Σεφερλής, πριν από κάποιους μήνες, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από
τον ΣΚΑΪ έπειτα από δική του απόφαση. Το ρεπορτάζ τον ήθελε να συζητά με
άλλα κανάλια, ωστόσο εκείνος προτίμησε να κρατήσει κρυφά τα χαρτιά του.

Μέχρι που το μεσημέρι της Τετάρτης, το MEGA γνωστοποίησε τη συνεργασία
τους για 15 χρόνια….

«Ο Μάρκος Σεφερλής και η Alter Ego Media προχώρησαν σε συμφωνία για 15
χρόνια με την εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού
περιεχομένου Alter Ego Studios να εξασφαλίζει τα δικαιώματα 26
απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και
δημιουργού.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης
στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ
κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από
την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της Alter Ego Media»,
αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Επιπλέον, η Alter Ego Studios εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων
σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο
τους στη θεατρική σκηνή.

Ο Μάρκος Σεφερλής έχει αποκτήσει στην πολυετή καριέρα του φανατικούς
θεατρόφιλους, οι οποίοι τον ακολουθούν πιστά καθώς ξεχωρίζουν το
ταπεραμέντο του, τον αυθορμητισμό του και την άμεση προσέγγισή του στην
κωμωδία», τονίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΚΑΙΡΟΣ

«Απόβαση» αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στο επίκεντρο του φαινομένου Κρήτη και Πελοπόννησος

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Το «καρφί» της πρώην συζύγου για τις σχέσεις του με τον Επστάιν - «Νιώθω χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη λάσπη»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές - «Κρατήσαμε το χέρι τους ενώ μόλις έχασαν τους δικούς τους»

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Μεσημέρια τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα - Κίνηση με ταχύτητα 36 χλμ την ώρα την Παρασκευή - Γράφημα

14:47ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επαναπατρίστηκε ο τρίτος Έλληνας τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου - Θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου»

14:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός

14:32LIFESTYLE

Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κατάμεστη αίθουσα, γιορτή δημοκρατίας» - Ενθουσιασμένος ο Γερουλάνος από την προσέλευση στην κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Ηλείας

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τις γονικές άδειες για τους εργαζόμενους γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές - «Κρατήσαμε το χέρι τους ενώ μόλις έχασαν τους δικούς τους»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Το «καρφί» της πρώην συζύγου για τις σχέσεις του με τον Επστάιν - «Νιώθω χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη λάσπη»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη λυράρισσα, που πέθανε σε ηλικία 94 ετών

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σισοκό λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ