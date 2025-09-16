«Ναυάγησε» η συνεργασία Σεφερλή με ΣΚΑΪ – Τι συνέβη

Ο Μάρκος Σεφερλής δεν θα βρίσκεται, τη φετινή σεζόν, στον ΣΚΑΪ

Στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ αναμέναμε να δούμε μία βραδινή εκπομπή-σόου με στοιχεία επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή. Ο ηθοποιός, που είχε συνεργασία με τον σταθμό και είχαν αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει το τηλεπαιχνίδι «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», συζητούσε για κάτι νέο.

Πριν από κάποιες εβδομάδες, μάλιστα, το είχε παραδεχτεί. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο Μάρκος Σεφερλής αποφάσισε να αποχωρήσει. Η απόφαση, όπως φαίνεται, ήταν δική του και για όλα αυτά μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη.

«Θέλω να κάνω άλλα πράγματα, θέλω να κάνω κωμωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι ήδη έχει ενημερώσει τον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, εξήγησε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλον σταθμό.

Το κανάλι του Φαλήρου, αυτή τη στιγμή, μετά την πρεμιέρα του «Exathlon» στην βραδινή ζώνη, έχει στα σκαριά το «Floor» με τον Γιώργο Λιανό και το «Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο. Τις επόμενες εβδομάδες, θα δούμε στον αέρα και το μουσικό σόου «Voice» ενώ το δεύτερο μισό αναμένεται το «Survivor» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

