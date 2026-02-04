Χατζηδάκης: Οι 14 κυβερνητικές παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας

Το νομοσχέδιο, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο, παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι 14 «παρεμβάσεις» για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος έκανε ειδική μνεία στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Με τις νέες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση θέλει να κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών που μέχρι σήμερα η συναλλαγή με το Δημόσιο αποτελούσε και μια... έκπληξη. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στα επόμενα στάδια προβλέπεται η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας εργασίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Οι 14 παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο