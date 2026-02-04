Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, με οδηγό έναν 17χρονο και συνοδηγό συνομήλικό του, ενώ στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του οδηγού. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης, ο οποίος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 46 ετών, συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν ο Θοδωρής Αθανασιάδης, ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού. Η ομάδα, με ανακοίνωσή της, αποχαιρέτησε τον 17χρονο, κάνοντας λόγο για έναν νέο άνθρωπο γεμάτο όνειρα, πάθος και ήθος, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του συλλόγου και σε όσους τον γνώριζαν.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί.

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».

