Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (04/02).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και η έξοδος του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη σε εξ αναβολής ματς της Super League.
Στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και μετάδοση από την Cosmote Sport 1HD.
Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη
Κύπελλο Πόλο Ανδρών
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ώρα Κυπέλλου – Pregame
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
FIBA Europe Cup 2025-26
18:30
Novasports Prime
Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
19:00
Novasports 5HD
Μπεσίκτας – Άνκαρα
Eurocup 2025-26
19:00
Novasports 4HD
Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος
Eurocup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πάφος – ΑΠΟΕΛ
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:10
COSMOTE SPORT 2 HD
Ώρα Κυπέλλου – Postgame
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ώρα Κυπέλλου – Pregame
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Προμηθέας – Μαρούσι
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός
CEV Champions League 2026
20:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
21:00
Novasports Start
Άρης - Νεπτούνας Κλαϊπέντα
Eurocup 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα
FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:30
Novasports 5HD
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45
Novasports 4HD
Μανρέσα – Βενέτσια
Eurocup 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Ίντερ – Τορίνο
Coppa Italia 2025/26
22:00
Action 24
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
22:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Τρουά – Λανς
Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Αμπερντίν – Σέλτικ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
22:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Ώρα Κυπέλλου – Postgame
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια