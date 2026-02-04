Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και η έξοδος του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη σε εξ αναβολής ματς της Super League.

Στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και μετάδοση από την Cosmote Sport 1HD.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό) 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Ανδρών 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ώρα Κυπέλλου – Pregame ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό) 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup 2025-26 18:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup 2025-26 19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:10 COSMOTE SPORT 2 HD Ώρα Κυπέλλου – Postgame ΟΦΗ - Λεβαδειακός 19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό) 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ώρα Κυπέλλου – Pregame Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών 20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026 20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26 21:00 Novasports Start Άρης - Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26 21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό) 21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup 2025-26 22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia 2025/26 22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26 22:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ώρα Κυπέλλου – Postgame Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 04:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

