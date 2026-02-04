ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την άσκηση δίωξης σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ντέρμπι της Ένωσης με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena» την Κυριακή (01/02) εξέδωσε η ΕΠΟ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1».

Διαβάστε επίσης