Νέος «πόλεμος» για την Ωραία Ελένη, 3.000 χρόνια μετά: Οι αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
«Πόλεμο» στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει η συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η μαύρη ηθοποιός θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση.
Φήμες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση
Η συνεργασία της βραβευμένης με όσκαρ, Λουπίτα Νιόνγκο με τον Κρίστοφερ Νόλαν αναγράφεται στη λίστα του καστ της ταινίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ρόλος που θα υποδυθεί. Εκτιμήσεις και αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή της στον ρόλο της Ελένης της Τροίας, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή.
Ωστόσο, ήδη η συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώθηκε σε αντιδράσεις τόσο από δημόσια πρόσωπα όσο και από απλούς χρήστες, με ορισμένους να κάνουν λόγο για «αλλοίωση» της ομηρικής περιγραφής του μυθικού προσώπου, επικαλούμενοι το γεγονός ότι η Νιόνγκο είναι μαύρη.
Στη δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη και ο Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του», σχόλιο που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων.
Αντίστοιχες απόψεις εξέφρασε και η Κρίσι Μέιρ, Αμερικανίδα stand-up κωμικός και διαδικτυακή δημιουργός περιεχομένου, η οποία ανέφερε ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης «έρχεται σε πλήρη αντίθεση» με τις αρχαίες περιγραφές, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως αηδιαστική» και αντίθετη με όσα γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια.
Υποστήριξη από τον χώρο της ψυχαγωγίας
Στον αντίποδα, προσωπικότητες του χώρου της ψυχαγωγίας, όπως η Γούπι Γκόλντμπεργκ, υπερασπίστηκαν δημόσια τη Λουπίτα Νιόνγκο, επισημαίνοντας ότι η «Οδύσσεια» αποτελεί μυθολογικό έργο και ότι δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα που να επιβάλλουν συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα της Ελένης.
Μία φιλόδοξη παραγωγή
Η «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν και είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Στον ρόλο του Οδυσσέα εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνταλ, Μπένι Σάφντι και Έλιοτ Πέιτζ.
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026. Παρότι η πρεμιέρα απέχει ακόμη, η συζήτηση γύρω από το casting έχει ήδη αναδείξει τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία, την πολιτισμική αναπαράσταση και τις σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες.