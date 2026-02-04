Νέος «πόλεμος» για την Ωραία Ελένη, 3.000 χρόνια μετά: Οι αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

«Πόλεμο» στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει η συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η μαύρη ηθοποιός θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση.

Φήμες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Η συνεργασία της βραβευμένης με όσκαρ, Λουπίτα Νιόνγκο με τον Κρίστοφερ Νόλαν αναγράφεται στη λίστα του καστ της ταινίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ρόλος που θα υποδυθεί. Εκτιμήσεις και αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή της στον ρόλο της Ελένης της Τροίας, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή.

Helen of Troy is a mythological figure. She can be played by anyone. Her race is unimportant to the narrative. Diane Kruger’s not Greek either. Lupita Nyong’o hasn’t even been confirmed for the role but she’s one of our most beautiful actresses. Don’t be a stupid, racist grifter. pic.twitter.com/rP63wgBZmu — Richard Newby - Illegitimi non carborundum (@NewbyRichard3) February 1, 2026

Ωστόσο, ήδη η συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώθηκε σε αντιδράσεις τόσο από δημόσια πρόσωπα όσο και από απλούς χρήστες, με ορισμένους να κάνουν λόγο για «αλλοίωση» της ομηρικής περιγραφής του μυθικού προσώπου, επικαλούμενοι το γεγονός ότι η Νιόνγκο είναι μαύρη.

Saying Lupita Nyong’o isn’t objectively beautiful is some of the most massive cope I’ve ever seen on the right pic.twitter.com/HbWNubo4cB — evan loves worf (@esjesjesj) February 1, 2026

Στη δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη και ο Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του», σχόλιο που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων.

Αντίστοιχες απόψεις εξέφρασε και η Κρίσι Μέιρ, Αμερικανίδα stand-up κωμικός και διαδικτυακή δημιουργός περιεχομένου, η οποία ανέφερε ότι η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης «έρχεται σε πλήρη αντίθεση» με τις αρχαίες περιγραφές, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως αηδιαστική» και αντίθετη με όσα γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια.

Christopher Nolan already ruined The Odyssey…



Casting Lupita Nyong'o as Helen of Troy is absolutely disgusting and goes directly against what was written thousands of years ago.



See attached on how Helen of Troy was written about. It’s pretty specific. pic.twitter.com/PLzfYZQwev — Chrissie Mayr?? (@ChrissieMayr) January 31, 2026

Υποστήριξη από τον χώρο της ψυχαγωγίας

Στον αντίποδα, προσωπικότητες του χώρου της ψυχαγωγίας, όπως η Γούπι Γκόλντμπεργκ, υπερασπίστηκαν δημόσια τη Λουπίτα Νιόνγκο, επισημαίνοντας ότι η «Οδύσσεια» αποτελεί μυθολογικό έργο και ότι δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα που να επιβάλλουν συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα της Ελένης.

Whoopi Goldberg reacts to Elon Musk weighing in on rumors that Christopher Nolan has cast Oscar-winner Lupita Nyong'o as Helen of Troy in the big screen version of 'The Odyssey.' pic.twitter.com/NfEGGIs0t7 — The View (@TheView) February 3, 2026

Μία φιλόδοξη παραγωγή

Η «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν και είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Στον ρόλο του Οδυσσέα εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνταλ, Μπένι Σάφντι και Έλιοτ Πέιτζ.

Ladies and gentleman, I present to you Helen of Troy, according to Christopher Nolan. pic.twitter.com/ofx0aV6aYw — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) January 31, 2026

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026. Παρότι η πρεμιέρα απέχει ακόμη, η συζήτηση γύρω από το casting έχει ήδη αναδείξει τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία, την πολιτισμική αναπαράσταση και τις σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες.

