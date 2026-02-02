Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

Έξω φρενών φαίνεται πως έχει κάνει τον Έλον Μασκ η απόφαση του σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν να υποδυθεί την «ωράια Ελένη» μια μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόνγκο.

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα πως στη νεότερη μεταφορά της «Οδύσσειας» στη μεγάλη οθόνη που θέλουν τη Νιόνγκο να υποδύεται την «ωραία Ελένη» ανάμεσα σε ένα «πλούσιο» καστ με μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, με τον Έλον Μασκ να αφήνει ένα σχόλιο στο X, κατηγορώντας τον Κρίστοφερ Νόλαν για «έλλειψη ακεραιότητας».

Ο Μασκ απάντησε σε κάποιον χρήστη που υποστήριξε ότι η Ελένη στην ιστορία είναι «ξανθιά, ανοιχτόχρωμη και η γυναίκα που προκάλεσε τον πόλεμο για την ομορφιά της», δήλωσε: «Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιο του Μασκ:

helen of troy was fair skinned, blonde, and "the face that launched a thousand ships" because she was so beautiful that men started a war over her



casting choices that make the premise incoherent are admissions that the story was never the point and an insult to the author https://t.co/6Nmnur96ID — vittorio (@IterIntellectus) January 31, 2026

Δείτε το τρέιλερ της Οδύσσειας:

Διαβάστε επίσης