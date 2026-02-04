Χίος: Επτά ιατροδικαστές και νεκροτόμοι εκτάκτως στο νησί

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε, κατόπιν εντολής του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων που αφορά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, κατά το οποίο 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έχει καταρτιστεί με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, προβλέπει τη μετάβαση στη Χίο εξειδικευμένης ομάδας τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός και η απρόσκοπτη εξέλιξη της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, με αντικείμενο την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αυτής κινητοποίησης, έχει συμφωνηθεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα παραμείνουν υπό φύλαξη έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

