Πλεύρης για τραγωδία στην Χίο: Μάχη απέναντι στους δολοφόνους διακινητές

Λάβρος ήταν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από το βήμα της Βουλής ασκώντας σκληρή κριτική στους διακινητές τους οποίους χαρακτήρισε δολοφόνους με αφορμή το τραγικό συμβάν με τους 15 νεκρούς στη Χίο.

Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε ότι έσπευσε να εκδώσει πόρισμα και ζητά ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

«Το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης στην ολομέλεια της Βουλής και πρόσθεσε; «Το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό: Έσωσαν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη θάλασσα

«Θέλω να σας ενημερώσω, για το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο, όπως έχω ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό και το Λιμενικό Σώμα», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

«Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους, υπήρξε σκάφος το οποίο, αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί, όπως έχει αναφέρει το Λιμενικό καθώς επίσης και τραυματίες», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιπλέον συνεχάρη το Λιμενικό για τις ενέργειες του, αναφέροντας: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Απαντώντας μάλιστα σε όσα του καταλόγισε η αντιπολίτευση, ότι «έσπευσε και εξέδωσε πόρισμα ο κ. Πλεύρης», τόνισε ότι μεταφέρει την ενημέρωση του Λιμενικού και διενεργείται προανάκριση για το συμβάν.

