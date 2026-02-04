Τραγωδία στη Χίο: O ακήρυχτος πόλεμος του Αιγαίου και τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα

Όπως τονίζει στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.) τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών, το τελευταίο που υπολογίζουν είναι η διαφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Τραγωδία στη Χίο: O ακήρυχτος πόλεμος του Αιγαίου και τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα

Σύγκρουση περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος με λέμβο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας στην Χίο

Τον ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου με τις διαρκείς απόπειρες σκαφών, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες, να προσεγγίσουν τα ελληνικά παράλια, έφερε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο η χθεσινοβραδινή τραγωδία στη Χίο.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη περί τις 21.00 στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλοι.

ελικόπτερο Αιγαίο

Στις έρευνες για το ναυάγιο συμμετέχουν δύο ελικόπτερα

INTIME NEWS

Μιλώντας στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναλύει όλες τις παραμέτρους για αυτήν την ιδιότυπη μάχη του Αιγαίου.

«Από τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, στο χθεσινοβραδινό τραγικό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε παράνομα τους μετανάστες, αφού έγινε αντιληπτός, αγνόησε επιδεικτικά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα του σκάφους του Λιμενικού και αναστρέφοντας την πορεία του προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τη βύθιση του δουλεμπορικού σκάφους, την απώλεια 15 μεταναστών και των τραυματισμό άλλων 25 αλλά και δύο στελεχών του Λιμενικού Σώματος», αναφέρει στο Newsbomb για τις συνθήκες της τραγωδίας.

νικος λαγκαδιανος

Ο Νικόλαος Λαγκαδιανός , Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Τα αδίστακτα δίκτυα μετακίνησης μεταναστών

Ο κ. Λαγκαδιανός υπογραμμίζει στο Newsbomb, ότι το τραγικό αυτό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, «έρχεται να υπενθυμίσει για μια ακόμα φορά με τον πιο δραματικό τρόπο ότι τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών, το τελευταίο που υπολογίζουν -στον βωμό του κέρδους- είναι η διαφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί, δυστυχώς, πάγια τακτική των χειριστών ταχυπλόων σκαφών που μεταφέρουν μετανάστες, όταν γίνονται αντιληπτοί από τα σκάφη του Λιμενικού να αγνοούν τα ηχητικά και φωτεινά σήματα των περιπολικών προκειμένου να σταματήσουν για έλεγχο.

«Αντιθέτως κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, εκτελώντας άκρως επικίνδυνους χειρισμούς, προκειμένου να διαφύγουν στις απέναντι τουρκικές ακτές, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κόστος σε ανθρώπινες ζωές», προσθέτει ο Αντιναύαρχος Λιμενικού (ε.α.).

«Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει από το τραγικό συμβάν είναι πως, στον “ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου”, τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα γίνονται άκρως επικίνδυνα προκειμένου να φέρουν εις πέρας την παράνομη όσο και επικερδή δραστηριότητα τους. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από την πλευρά τους δίνουν μια καθημερινή επίπονη μάχη, κάτω από ιδιαιτέρως αντίξοες συνθήκες, για τη σύλληψη των διακινητών και την εξάρθρωση των δικτύων αυτών», καταλήγει μιλώντας στο Newsbomb.

