Χίος: Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές - «Κρατήσαμε το χέρι τους ενώ μόλις έχασαν τους δικούς τους»

Συγκλονίζουν τα λόγια των ανθρώπων που βρέθηκαν πρώτοι μπροστά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που κλήθηκαν πρώτοι να συνδράμουν στη διάσωση των επιβαινόντων στη λέμβο που βυθίστηκε χθες, Τρίτη, στη Χίο, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 15 μεταναστών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση και από τον δήμαρχο Χίου, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 24 άνθρωποι που επέβαιναν στη λέμβο και μία Λιμενικός. Πέντε εξ αυτών βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, καθώς χειρουργήθηκαν, ενώ η κατάσταση δύο ανθρώπων κρίνεται κρίσιμη. Η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων παραμένει σταθερή.

«Σπεύσαμε όσο το συντομότερο μπορούσαμε»

Το βράδυ της τραγωδίας, ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η παρουσία και προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), με την εθελόντρια του παραρτήματος Χίου, Αργυρώ Καστάνια να περιγράφει, σύμφωνα με το politischios.gr, τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την τραγωδία.

Όπως ανέφερε η ίδια, οι εθελοντές του ΕΕΣ ειδοποιήθηκαν αργά το βράδυ, όταν οι τραυματίες ξεκίνησαν να φτάνουν στο λιμάνι της Χίου με τα σκάφη του Λιμενικού: «Κληθήκαμε να παρέχουμε πρώτες βοήθειες στους τραυματίες που έρχονταν στο λιμάνι. Σπέυσαμε όσο το συντομότερο μπορούσαμε».

Στη συνέχεια, βρέθηκαν και στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για να υποστηρίξουν έμπρακτα το νοσηλευτικό προσωπικό, «από το να ντύσουμε παιδάκια, μέχρι να κρατήσουμε το χέρι σε κάποιον που έχασε τους δικούς του».

Η Αργυρώ Καστάνια περιέγραψε και την ευρύτητα της συνεισφοράς των εθελοντών, η οποία ξεπερνά την απλή παροχή πρώτων βοηθειών: «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Από το να ντύσουμε παιδάκια, μέχρι να διασυνδέσουμε μητέρες με τα παιδιά τους. Μέχρι να σταθούμε δίπλα σε κάποιον που μόλις έμαθε πως έχασε τους δικούς του».

Η ίδια υπογράμμισε επίσης ότι η συνεισφορά και παρουσία του Ερυθρού Σταυρού είναι σταθερή και αδιάλειπτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή φυλής των πληγέντων: «Ο Ερυθρός Σταυρός δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα τόσο τραγικό περιστατικό. Είναι πάντα παρών, δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

«Η προσφορά όλων ήταν πραγματικά συγκινητική»

Συγκίνηση προκάλεσαν και όσα ανέφεραν στο politischios.gr, και ο Παιδίατρος Κήρυκας Ζαννίκος και η εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων Ολυμπία Κουβαρά, για τα όσα έζησαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι επιζώντες.

Ο Κήρυκας Ζαννίκος μιλώντας για τη συνδρομή του ιατρικού προσωπικού ανέφερε ότι «όλα αυτά που έγιναν εχθές είναι πολύ θλιβερά… Υπήρχαν πολλές εισαγωγές, πολλοί-πολλοί τραυματίες. Ευτυχώς, στα περισσότερα παιδιά δεν είχαμε κάτι κρίσιμο». Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπήρχαν και παιδιά με πιο σοβαρά τραύματα, ενώ σε άλλα διαπιστώθηκαν μόνο μικροκακώσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα εύρεσης συγγενών των παιδιών, τονίζοντας: «Από πλευράς παιδιατρικής, ένα πρόβλημα που είχαμε ήταν να βρούμε τους γονείς… Η πολιτεία θα πρέπει να δει αυτό το πραγματικό πρόβλημα από όλες τις πλευρές».

Όσο για την κινητοποίηση του προσωπικού τόνισε ότι «η προσφορά όλων ήταν πραγματικά συγκινητική. Όλοι οι ειδικευόμενοι του νοσοκομείου μπήκαν μέσα, εφημερεύαν. Τα παιδιά ήρθαν όλα».

«Το μωρό δεν έφευγε από την αγκαλιά της»

Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν και η μαρτυρία της Ολυμπίας Κουβαρά, που περιέγραψε την περίπτωση ενός ασυνόδευτου μωρού. «Μέσα σε όλο αυτό τον πανικό ήταν ένα παιδί, μωρό, το οποίο ήταν ασυνόδευτο… Νομίζαμε ότι είχαν οι γονείς του πνιγεί», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη συνάδελφο που το κρατούσε αγκαλιά. Δεν έφευγε από την αγκαλιά της. Μου είπε ότι βρέθηκε η μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται στη χειρουργική».

Καταλήγοντας, η Ολυμπία Κουβαρά, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου: «Είναι δύσκολες ώρες για όλους μας. Το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει… Είμαστε λίγοι, πόσο μάλλον σε τέτοια έκτακτα περιστατικά».

