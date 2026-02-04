Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός

Νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την έδρα που θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εμπλοκή προέκυψε αναφορικά με τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε εγκαίρως.

Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, έγινε γνωστό ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, στην προγραμματισμένη ημερομηνία του τελικού (25/04), δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 20.000 φιλάθλους. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι οι θέσεις των VIP θα παραμείνουν κλειστές, καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα του γηπέδου έχουν προγραμματιστεί έργα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (04/02), η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την έδρα διεξαγωγής του τελικού, έπειτα από την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της διοίκησης του ΟΑΚΑ, καταλογίζοντάς της σοβαρές ευθύνες για την εξέλιξη αυτή. Η ΕΠΟ κάνει λόγο για ερασιτεχνικούς χειρισμούς και ανικανότητα διοίκησης, υποστηρίζοντας πως η στάση που τηρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα οδήγησε αναπόφευκτα στην αλλαγή έδρας του σημαντικότερου αγώνα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΕΠΟ προχώρησε σε αλλαγή έδρας του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μια εξέλιξη που δεν αποτελούσε πρόθεσή της.

Δέκα μήνες πριν από τον τελικό και συγκεκριμένα από τις 13 Ιουνίου 2025, η ΕΠΟ είχε ενημερώσει εγγράφως το ΟΑΚΑ για την απόφασή της να διεξαχθεί ο αγώνας στις 5 ή 25 Απριλίου 2026, ενώ με νεότερη επιστολή της, στις 18 Ιουνίου 2025, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του στις 25 Απριλίου 2026.

Στη συνέχεια, με έγγραφό του στις 8 Ιουλίου 2025, το ΟΑΚΑ αφενός ενέκρινε επί της αρχής τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφετέρου δεσμεύτηκε να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΠΟ σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση των εργασιών στην εγκατάσταση. Με βάση αυτή τη σαφή έγκριση και τις σχετικές δεσμεύσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε, τον Ιούλιο του 2025, τους όρους της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου και του τόπου διεξαγωγής του τελικού στο ΟΑΚΑ.

Η προθεσμία που το ίδιο το ΟΑΚΑ είχε θέσει έως το τέλος του 2025 για επανεξέταση των συνθηκών, παρήλθε άπρακτη. Με δική της πρωτοβουλία, η ΕΠΟ επανήλθε τον Ιανουάριο του 2026, ζητώντας εκ νέου επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του Σταδίου. Αντί έγγραφης απάντησης, αρχικά το ΟΑΚΑ αιτήθηκε συνάντηση, κατά την οποία η ΕΠΟ ενημερώθηκε προφορικώς και ανεπίσημα για δραστικούς περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα του γηπέδου. Κατόπιν, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε εγγράφως ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα του Σταδίου θα μειωθεί κατά ποσοστό που αγγίζει το 80%, χωρίς δυνατότητα διάθεσης δημοσιογραφικών θεωρείων και θέσεων επισήμων.

Η αιφνίδια αυτή μεταστροφή των δεδομένων, μόλις τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη τέλεσή του στο ΟΑΚΑ και φανερώνει εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΚΑ πλήρη ερασιτεχνισμό, ανικανότητα διοίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας.

Υπό τα νέα δεδομένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όρισε τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά την επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και του Δήμαρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ΕΠΟ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:37ΚΑΙΡΟΣ

«Απόβαση» αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στο επίκεντρο του φαινομένου Κρήτη και Πελοπόννησος

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Το «καρφί» της πρώην συζύγου για τις σχέσεις του με τον Επστάιν - «Νιώθω χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη λάσπη»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές - «Κρατήσαμε το χέρι τους ενώ μόλις έχασαν τους δικούς τους»

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Μεσημέρια τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα - Κίνηση με ταχύτητα 36 χλμ την ώρα την Παρασκευή - Γράφημα

14:47ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επαναπατρίστηκε ο τρίτος Έλληνας τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου - Θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου»

14:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός

14:32LIFESTYLE

Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κατάμεστη αίθουσα, γιορτή δημοκρατίας» - Ενθουσιασμένος ο Γερουλάνος από την προσέλευση στην κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Ηλείας

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τις γονικές άδειες για τους εργαζόμενους γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές - «Κρατήσαμε το χέρι τους ενώ μόλις έχασαν τους δικούς τους»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Το «καρφί» της πρώην συζύγου για τις σχέσεις του με τον Επστάιν - «Νιώθω χαρούμενη που είμαι μακριά από όλη αυτή τη λάσπη»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη λυράρισσα, που πέθανε σε ηλικία 94 ετών

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σισοκό λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ