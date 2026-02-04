Γερουλάνος: Ενθουσιασμένος από την προσέλευση στην κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Ηλείας -«Γιορτή δημοκρατίας»

«Ανεπανάληπτες στιγμές στην Ηλεία», έγραψε ο Παύλος Γερουλάνος για την κοπή πίτας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ

Γερουλάνος: Ενθουσιασμένος από την προσέλευση στην κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Ηλείας -«Γιορτή δημοκρατίας»
Την κοπή πίτας πραγματοποίησε τη Δευτέρα η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία, στην οποία παρεβρέθηκε ο «πράσινος» βουλευτής του νομού, Μιχάλης Κατρίνης, αλλά το παρών έδωσε και ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο βουλευτής της Α' Αθηνών ήταν, μάλιστα, και ομιλητής στην εκδήλωση, την ώρα που η εσωκομματική κόντρα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι στο «κόκκινο».

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για «ανεπανάληπτες στιγμές», τονίζοντας ότι «αυτό δεν ήταν μια απλή εκδήλωση, ήταν μια πραγματική γιορτή δημοκρατίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου

«Ανεπανάληπτες στιγμές στην Ηλεία.

Κατάμεστη αίθουσα, μέσα και έξω, χαμόγελα, πίστη, ελπίδα. Αυτό δεν ήταν μια απλή εκδήλωση, ήταν μια πραγματική γιορτή δημοκρατίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο και σύντροφο Μιχάλη Κατρίνη για τη φιλοξενία και όσα ζήσαμε. Η δουλειά που κάνει στον νομό και στο Κοινοβούλιο είναι εκπληκτική. Με συνέπεια, σοβαρότητα και καθαρή φωνή, δίνει καθημερινά μάχες για την Ηλεία και για μια καλύτερη Ελλάδα.

Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για την εκδήλωση στη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας του Κινήματος και όλες και όλους που μάς τιμήσατε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στον διάλογο.

Εσείς, τα μέλη και οι φίλοι μάς δείχνετε τον δρόμο. Εσείς μας γεμίζετε ενέργεια. Εσείς ανοίγετε τον δρόμο της πολιτικής αλλαγής.

Προχωράμε. Πάντα μπροστά».

