«Καρφιά» και «καμπανάκια» και Δούκας και Γερουλάνος εξαπέλυσαν επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος 

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ με βολές κατά Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου
Συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του κόμματος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Σε κλίμα συγκρουσιακό και αμφισβήτησης της ηγεσίας κινήθηκε η πολύωρη συνεδρίαση των οργάνων του ΠαΣοΚ, με αιχμές κατά της σημερινής στρατηγικής και σκληρούς διαλόγους στην κορυφή.

Ο Χάρης Δούκας μίλησε ανοιχτά για αποτυχία της έως τώρα πορείας, επισημαίνοντας ότι ο στόχος της πρωτιάς απομακρύνεται και ζητώντας άμεση αλλαγή κατεύθυνσης με σαφές, δεσμευτικό σχέδιο για μια νέα νικηφόρα προοπτική.

«Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται...Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το επικείμενο συνέδριο κομβικό, θέτοντας ως κεντρικό ερώτημα αν το κόμμα στηρίζει καθαρά την προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠαΣοΚ, χωρίς γκρίζες ζώνες.

Παράλληλα, προειδοποίησε να μην περιοριστεί η στάση απέναντι σε ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε γενικόλογες διακηρύξεις, ζητώντας ρητή και δεσμευτική απόφαση για κάθε μελλοντικό σενάριο.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την επιμονή στις προκριματικές διαδικασίες, υπογραμμίζοντας ότι στο παρελθόν δεν έφεραν αποτελέσματα, με τον κ. Δούκα να ανταπαντά ότι τότε τίθεται θέμα για τον λόγο που προβλέπονται στο καταστατικό.

Ωστόσο, η διαρροή της συζήτησης μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία την χαρακτήρισε απαράδεκτη.

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκε έντονη αντιπαράθεση Ανδρουλάκη–Γερουλάνου. Ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε άμεσες αλλαγές και συχνότερη λειτουργία των οργάνων, κάνοντας λόγο για σχεδιασμό που δεν αποδίδει.

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος, εξέφρασε ανοικτά την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει» και πως «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα».

Απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολάσε πως «δεν γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί», και σημείωσε ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε ότι εκφράζει την αγωνία και επανέλαβε την ανάγκη για πιο τακτική σύγκληση των κεντρικών οργάνων, με τον πρόεδρο του κόμματος να επαναλαμβάνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν συλλογικές. «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω», απάντησε ο κ. Γερουλάνος, επιμένοντας στη θέση του.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα των προκριματικών διαδικασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αντίθεσή του, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχαν αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Χάρης Δούκας, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι προκριματικές προβλέφθηκαν στο καταστατικό, εφόσον κρίνονται ανεπιτυχείς.

Η βραδιά έκλεισε ενωτικά με την κοπή της πίτας από τον Παύλο Γερουλάνο, όπου εκεί βρέθηκαν και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιώργος Παπανδρέου.

