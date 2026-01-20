ΠΑΣΟΚ - Αιχμές Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη: Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα

Τη σκυτάλη από την επίθεση που εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, πήρε ο Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος, εξέφρασε ανοικτά την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει» και πως «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα».

Παράλληλα, ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αντέδρασε λέγοντας πως «δεν γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί», σημειώνοντας ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε ότι εκφράζει την αγωνία και επανέλαβε την ανάγκη για πιο τακτική σύγκληση των κεντρικών οργάνων, με τον πρόεδρο του κόμματος να επαναλαμβάνει ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν συλλογικές. «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω», απάντησε ο κ. Γερουλάνος, επιμένοντας στη θέση του.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα των προκριματικών διαδικασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την αντίθεσή του, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχαν αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Χάρης Δούκας, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι προκριματικές προβλέφθηκαν στο καταστατικό, εφόσον κρίνονται ανεπιτυχείς.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου τυπικά θα αποφασίσει για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εισηγείται ως βέλτιστη περίοδο τα τέλη του Μαρτίου.

Αναλυτικά η αντιπαράθεση Γερουλάνου - Ανδρουλάκη στον ΚΟΕΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.



ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.



ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω



Ανδρουλάκης: Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα.



Δούκας: Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;