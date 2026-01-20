Κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα για τη διαρροή της ομιλίας του στην ΚΟΕΣ

Η διαρροή των βασικών σημείων της ομιλίας του Χαρη Δούκα σε μέσο ενημέρωσης πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος:

Διαμαντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν είναι δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου Ντροπή!

Δούκας: Γιατί; Μυστικό είναι;

Διαμαντοπούλου: Είμαστε τόσοι εδώ!

Γιωργος Καβαθάς: Ντροπή!

Η κυρία Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι η διαρροή της εισήγησης του κ. Δούκα την ενόχλησε πολύ, και επανέλαβε τα τρία "Α" του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή Αξιοπρέπεια, Αγωνιστικότητα και Αλληλεγγύη, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλληλεγγύη αφορά τις εσωκομματικές σχέσεις και ότι η αγωνιστικότητα αφορά το κόμμα και οχι τη στάση του καθενός ξεχωριστά.

Πάντως η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι ήταν γενικότερα έγινε μια παρα πολυ καλή συζήτηση.

Η ίδια στην εισήγησή της τόνισε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι σοσιαλιστές έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να αλλάξουν στρατηγική και να προτείνουν την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τον "αντιεξαναγκασμό". Όπως εξήγησε, πρόκειται για αντίμετρα όπως άμεσοι δασμοί που εφαρμόζονται απέναντι σε τρίτες χώρες που πιέζουν κάποια ευρωπαϊκή χώρα.

Παράλληλα επανέλαβε την πρόταση για μια σκιώδη κυβέρνηση και πρότεινε παρεμβάσεις σε περιοχές όπως η Δυτική Αττική.

Σε ό,τι αφορά το συνέδριο τόνισε ότι εκεί θα λυθούν με δημοκρατικές διαδικασίες όλα τα ζητήματα στρατηγικής και συνεργασιών.

Διαβάστε επίσης