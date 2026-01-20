ΠΑΣΟΚ: Τραπέζια διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα θα έχει στο Συνέδριό του

Μια πρωτοτυπία προετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για το Συνέδριό του που ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, επεξηγώντας τις πρόσφατες δηλώσεις του για συνεννόηση με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, «στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν».

Όπως είπε, ένα παράδειγμα θα ήταν η δημιουργία ενός τραπεζιού για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είπε συγκεκριμένα: «Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα».