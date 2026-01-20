Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Εν μέσω όλο και πιο έντονων εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, συνεδρίαζει σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι η ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να καταλήξει στον τελικό οδικό χάρτη για το Συνέδριο του κόμματος.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασιστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του, η οποία το πιθανότερο είναι να γίνει το τελευταίο Σαββατικύριακο του Μαρτίου.

Ωστόσο, πέραν των πρακτικών λεπτομερειών που θα συζητηθούν, το πιο ενδιαφέρον στο «μενού» θα είναι οι συζητήσεις και οι διαφωνίες που δεδομένα θα υπάρξουν, σε σχέση με την πορεία του κόμματος, τη δημοσκοπική στασιμότητα, αλλά και το ζήτημα των συνεργασιών.

Αλλαγή πλεύσης από Ανδρουλάκη

Την ώρα που ο Χάρης Δούκας επιμένει στο να υπάρξει συνεδριακή απόφαση περί μη συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ υπό καμία συνθήκη, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει μεν στην άρνηση της συγκεκριμένης πρότασης, αλλά από την άλλη συστηματικά τις τελευταίες ημέρες δείχνει να «στρέφει» τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ προς μια κατεύθυνση συνεργασιών.

Συγκεκριμένα σε περισσότερες από δύο περιστάσεις, ο κ. Ανδρουλάκης έχει καλέσει τις «δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις» να παλέψουν «μαζί» για την πολιτική αλλαγή. Σε αυτή τη φάση ο Νίκος Ανδρουλάκης δε θέτει σε άμεση αμφισβήτηση τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, ωστόσο, καλεί τις δημοκρατικές δυνάμεις να συστρατευτούν υπό την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε μια κατεύθυσνη ανατροπής της ΝΔ. Η πρόταση αυτή έχει βρεθεί μπροστά στην αδιαφορία του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, με τα δύο κόμματα να μη φαίνονται έτοιμα να ξεχάσουν τις συνεχείς αρνήσεις του ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση όταν εκείνα έκαναν αντίστοιχες προτάσεις.

Από την άλλη, «αγκάθι» σε κάθε πιθανή συμπόρευση φαίνεται να αποτελεί ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, δήλωσε ότι είναι εκτός της συζήτησης επειδή όπως είπε ο ελληνικός λαός τον έχει καταδικάσει. Η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα διαφωνίας για την οποιαδήποτε κοινή προσπάθεια, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι παρά την αποχώρηση Τσίπρα, τον θεωρεί καθοριστικό πρόσωπο για την κεντροαριστερά και κάθε μετωπική προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα ως παράγοντες που κινούνται παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ιδιαίτερα καυστική δήλωση του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος μιλώντας στο Βήμα, επανήλθε στην παρομοίωση της «βελόνας» και προειδοποίησε ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να γίνει θεατής των εξελίξεων.

Σε αυτό το βαρύ εσωκομματικό περιβάλλον, αλλά και στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό κατακερματισμού της προοδευτικής αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ σήμερα στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, θα πάρει μια γεύση από τα όσα αναμένεται να συζητηθούν στο επερχόμενο Συνέδριο του κόμματος, εάν μέχρι τότε το κόμμα δεν έχει κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά τη θέση του.

Διαβάστε επίσης