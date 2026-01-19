Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ωδείο Αθηνών: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για το τέλος των μπλόκων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ωδείο Αθηνών το απόγευμα της Δευτέρας (19/01), όπου συζητά με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σημερινή πολύωρη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών και την πιθανότητα να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μην επιστρέψουν στα μπλόκα δήλωσε:

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν κάποιες συζητήσεις αύριο. Νομίζω ότι και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από αυτές τις 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νόμιζω ότι είναι κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην αναφορά ότι τα μπλόκα βρίσκονται στους δρόμους εδώ και σχεδόν δύο μήνες, είπε πως «οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν μία παράδοση στη χώρα μας, και το κλείσιμο των δρόμων, η οποία είναι παράνομη, και το ξεκαθάρισα στη συζήτηση που είχαμε (σ.σ. με τους αγρότες), αντιμετωπιζόταν, δεν θα έλεγα με μία ανοχή, αλλά στο πλαίσιο ενός σχεδόν "εθιμικού δικαίου". Ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται και μπορεί να συνεχίσει να γίνεται. Νομίζω ότι πια, και με αφορμή αυτές τις κινητοποιήσεις, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως, σαν κυβέρνηση, «υπηρετήσαμε με συνέπεια μία πολιτική μείωσης φόρων. Και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα και στα μερίσματα και στις επιχειρήσεις».

Για την «παγκόσμια αναταραχή» που σημειώνεται στην γεωπολιτική ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Αυτό που ορίζαμε ως Δύση, που θα έλεγα ότι είναι ο διατλαντικός κόσμος, σήμερα δοκιμάζεται. Οι ΗΠΑ ακολουθούν μία πολιτική που δεν θεωρεί τη βαθιά συμβιωτική σχέση με την Ευρώπη ως δεδομένη. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουμε στο πεδίο. Και θα μας απασχολήσει και άμεσα στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο την Πέμπτη, όπου θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις».

Αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση, όταν ορίζεται ως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, δήλωσε πως «δεν έχουμε τους ίδιους δεσμούς με τις ΗΠΑ που είχαμε, και δοκιμάζεται επίσης από τη ραγδαία άνοδο της Κίνας, που θέτει σε αμφισβήτηση πολλά που θεωρούσαμε ως δεδομένα για τη "φυσική" περίπου υπεροχή του δικού μας τρόπου έναντι της αντιμετώπισης των προβλημάτων».

Για την τις σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «υπήρξα πάντα υπέρμαχος μίας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Και η Ελλάδα επεδίωξε μία τέτοια πολιτική. Αναφέρω ενδεικτικά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, έναρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων νοτίως της Κρήτης, δρομολόγηση διαδικασιών εξορύξεων στα δυτικά της Κέρκυρας. Αυτές είναι κινήσεις που δεν είχαν γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Εμείς ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο. Η θέση μας απέναντι στη Τουρκία είναι σαφής. Έχουμε μία διαφορά, κεντρική γεωπολιτική διαφορά, και αυτή είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας δηλαδή και ΑΟΖ, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι το μόνο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, και το μόνο θέμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, δύσκολες αυτή τη στιγμή, να επιλυθεί από ένα διεθνές όργανο. Δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση».

Ερωτηθείς για το πολιτικό πεδίο, ενώ η χώρα κινείται προς βουλευτικές εκλογές το 2027, και την «τοξική επίθεση» κατά ακόμα και «της ίδιας της δημοκρατίας», ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως «αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα ως "κρίση θεσμών" δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις. Προσωπικά θεωρώ πως και ο τρόπος που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και τα social media, ενώ στην αρχή φάνηκαν ως μία μεγάλη ευκαιρία "χειραφέτησης" και ελευθερίας της έκφρασης, αυτή τη στιγμή έχουν μετατραπεί σε "σιλό" που αναπαράγουν πρωτίστως τοξικότητα και αρνητικό λόγο, και τελικά μας φέρνουν σε επαφή μόνο με άτομα που σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε εμείς. Το αρνητικό πουλάει περισσότερο από το θετικό. Απλοποιεί τον πολιτικό διάλογο, το κάνει σε βίντεο TikTok των δέκα-δεκαπέντε δευτερολέπτων. Και εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά δεν είναι το μόνο μέσο που χρησιμοποιώ. Εκ των πραγμάτων δημιουργεί μία δυσκολία για έναν πιο ποιοτικό δημόσιο διάλογο. Η δημόσια σφαίρα "κονιορτοποιείται", με κάποιο τρόπο, και δημιουργεί μία γενικότερη αμφισβήτηση για τους θεσμούς».

