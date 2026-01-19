Σόου Ανεστίδη έξω από Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, στο πλαίσιο της συνάντησης του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών, παρόλο που το μπλόκο του, αυτό των Μαλγάρων τον είχε αποκλείσει.

Ο ίδιος δεν εισήλθε στη συνάντηση και παρέμεινε απ'έξω, ενώ ερωτηθείς από δημοσιογράφους τι μήνυμα θέλει να στείλει στην κυβέρνηση που δεν τον κάλεσε, απάντησε ειρωνικά ότι «οι μέσα μάλλον φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν απ'ότι φαίνεται».

Σχετικά με την παρουσία του στην Αθήνα, ο Κώστας Ανεστίδης σημείωσε: «Παρεβρέθηκα εδώ μαζί με τους συναδέλφους, μιλήσαμε για τα αιτήματα, πώς θα τα παρουσιάσουν μέσα και τα βάλαμε σε μια σειρά και περιμένουμε από την κυβέρνηση, επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της, έναντι όχι των παλιών αγροτών, των νέων αγροτών που έκαναν εγκαταστάσεις την τελευταία επταετία με προτροπή της ΕΕ και της κυβέρνησης και χρεώθηκαν. Και σήμερα τους λένε ξαφνικά με την πολιτική που ασκήθηκε και με τη Mercosur 'φύγετε από το επάγγελμα'».

Επιπλέον συμπλήρωσε: «Εύχομαι σήμερα ο πρωθυπουργός και το κυβερνητικό τιμ που θα είναι εκεί να σκεφτούν πολύ καλά ότι όταν έλεγαν ότι οι ακριτικές περιοχές θα ερημώσουν, με αυτό το κατεβατό που έχουν κατεβάσει εναντίον της αγροτιάς θα ερημώσουν ξανά. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι νέοι; Θα απορροφηθούν στις πρωτεύουσες; Θα φύγουν από το επάγγελμα; Δεν θα παράγουμε τίποτα; Και όλα αυτά που δικαιολογούν τα 21 ΠΟΠ προϊόντα που θα τύχουν μετά την επταετία κάποιας καλής τύχης, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Έχουμε δει τι έλεγχοι γίνονται μέχρι τώρα».

Όσο για το τι ζητάνε οι αγρότες, ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα ανέφερε: «Εμείς ζητάμε, τα χρήματα που φαγώθηκαν επί έξι χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μοιράστηκαν στους ψεύτικους αγρότες, να μας τα δώσουν εμάς που μας τα χρωστάνε και όταν τα πάρουν από αυτούς -αν τα πάρουν- να τα δώσουν στους αγρότες. Αυτό θα έιναι ένα καλό ξεκίνημα για φέτος για να ξανασπείρουμε και να ξανακαλλιεργήσουμε».

Τα Μάλγαρα αντικατέστησαν τον Ανεστίδη

Σημειώνεται ότι, ο Κώστας Ανεστίδης παρουσιάστηκε στο Μαξίμου, παρόλο που το μπλόκο στο οποίο ανήκει, αυτό των Μαλγάρων, είχε πάρει ήδη από την Παρασκευή απόφαση να τον αντικαταστήσει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στέλνοντας τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Σέφη.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί την περασμένη εβδομάδα ο Κώστας Ανεστίδης κατά του πρωθυπουργού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν χυδαίες. Αρκετοί ήταν οι αγρότες που έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η δήλωση Ανεστίδη

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, που ζήτησαν το σχόλιό του ύστερα από την συνάντηση της αντιπροσωπείας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Κώστας Ανεστίδης επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό.

Η δήλωσή του, αν κι ανεπίσημη, καταγράφηκε από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την ώρα που οι δημοσιογράφοι έφτιαχναν τα μικρόφωνα για να τους μιλήσει ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων είπε ότι αυτά τα ματσούκια (σ.σ.: μικρόφωνα) «θα του τα βάλω στον κ@@ο και θα χοροπηδάει ο π@@@».

Διαβάστε επίσης