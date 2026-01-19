Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Και ο Ανεστίδης συνοδεύει τα 25 μέλη της επιτροπής

Παρών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης-που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα καθύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αποτέλεσμα να αποδοκιμαστεί από συναδέλφους του- στην επιτροπή των αγροτών που έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη σημερινή δεύτερη κατά σειρά συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αγροτικό κόσμο.

Στη σημερινή συνάντηση οι αγρότες θα προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των κτηνοτρόφων των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου.