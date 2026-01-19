Κεφαλογιάννης: Συστάσεις για την επικείμενη κακοκαιρία - Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα, επανέλαβε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον Ρ/Σ «ΣΚΑΪ 100,3 FM».

Όπως είπε ο υπουργός, «υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση ότι τα καιρικά φαινόμενα, ενδεχομένως, να επηρεάσουν έντονα την Αττική», ωστόσο προσέθεσε πως αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, θα αξιολογηθούν αναλυτικά τα στοιχεία από τους μετεωρολόγους και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ούτως ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι πολίτες και οι Αρχές, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε «στον σημαντικό ρόλο του 112», τόσο τους χειμερινούς όσο τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνοντας ότι «στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2025, από τα 5.200 περιστατικά το 112 εκδόθηκε μόλις στο 5,5% των περιπτώσεων, είτε προληπτικά είτε για εκκένωση». Όπως τόνισε «δεν γίνεται κατάχρηση του 112, είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά σώζει ζωές».

Για τη χειμερινή περίοδο και ενόψει των καιρικών φαινομένων εντός της εβδομάδας, ο υπουργός σημείωσε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο «διότι προφανώς αν θα έχουμε έντονους ανέμους, έντονες χιονοπτώσεις ή ακόμα και έντονες βροχοπτώσεις είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος έτσι ώστε να μην πηγαίνει σε άσκοπες μετακινήσεις», τονίζοντας πως σε πλημμυρικά φαινόμενα δεν υπάρχει μεγάλος χρόνος αντίδρασης, σε σχέση με τις πυρκαγιές.

Ως προς τα πλημμυρικά φαινόμενα, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, όπου για πρώτη φορά ιδρύεται υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου. Όπως εξήγησε, θα είναι Επιτροπή στο πλαίσιο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και «θα μπορούμε να έχουμε και ακριβή δεδομένα, από επιστήμονες οι οποίοι θα συμμετέχουν. Δηλαδή μετεωρολόγοι, υδρολόγοι και επιστήμονες μηχανικοί περιβάλλοντος, οι οποίοι θα μας δίνουν μία πολύ ακριβή εικόνα, ποιες περιοχές και με τι βαθμό κινδύνου υπάρχει η αντίστοιχη σκέψη να μπορούμε να επέμβουμε προκαταβολικά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή εντός του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ" τρέχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, τα "master plans" πλημμυρικών φαινομένων, σε όλη την επικράτεια και μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας θα γνωρίζουμε πλέον πού είναι αυτά τα δύσκολα σημεία με επιστημονικό τρόπο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή περιφέρειες και δήμους να κάνουν τις παρεμβάσεις», σημειώνοντας ότι η Αττική βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αλλαγές στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, (ΔΑΕΕ), και στην ίδρυση 35 ανακριτικών κλιμακίων σε όλη τη χώρα, όπου όπως σημείωσε «πυροσβέστες θα έχουν πλέον αποκλειστικά καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κι όχι μόνο αν θέλετε ως παράλληλα καθήκοντα», γιατί όπως είπε, εκδηλώνεται μεγάλος όγκος αστικών και δασικών πυρκαγιών. «Θέλουμε με αυτό τον τρόπο πρώτον να ξέρουμε τα ακριβή αίτια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει στη χώρα και, βεβαίως, να αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή τη διερεύνηση των αιτιών», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός αναφέρθηκε στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο, όπου, όπως είπε, το 70% των περιπτώσεων οφείλονταν στον ανθρώπινο παράγοντα, εκ των οποίων το 63% σε αμέλεια και 6%-7% σε εμπρησμό από δόλο.

Ο υπουργός μίλησε για την προδιαγεγραμμένη καύση, που θεσμοθετείται για πρώτη φορά μέσου του νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι πρόκειται «για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο» που χρησιμοποιούν ήδη ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ισπανία. Αυτό πρακτικά, όπως είπε, σημαίνει ότι «κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, θα εντοπίζουμε συγκεκριμένα οικοσυστήματα, όπου έχει μαζευτεί καύσιμη ύλη στο υπόστρωμα και εκεί θα μπαίνει καύση», δηλαδή, όπως συμπλήρωσε, «στην ουσία θα καίγονται χόρτα και ό,τι έχει μαζευτεί, έτσι ώστε όταν ξεσπάσει μία πυρκαγιά δίπλα σε αυτό το οικοσύστημα, να μη βρίσκει καύσιμη ύλη να επεκταθεί».

Αναφορικά με την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2026 και τα εναέρια μέσα που θα υπάρχουν στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι «θα υπάρχουν πολλά περισσότερα εναέρια μέσα, συγκριτικά με το 2025 που επιχειρούσαν 80», δηλαδή, 30 του εθνικού στόλου και 50 τα οποία νοικιάζονταν μέσω σύμβασης που τρέχει από το 2024 και έχει διάρκεια μέχρι το 2028 μέσα από την NSPA. Όπως δήλωσε, θα υπάρχουν «τρία αεροπλάνα τύπου Diamond τα οποία θα επιτηρούν επί όλο το 24ώρο από αέρος και θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα των πυρκαγιών, τα οποία παρελήφθησαν πριν από ένα μήνα, τρία ελικόπτερα ιταλικής προέλευσης, τα οποία θα παραλάβουμε τον Φεβρουάριο - Μάρτιο που θα είναι για μεταφορά προσωπικού και μέχρι τέλη Ιουνίου θα παραλάβουμε και τα δύο πρώτα Super Puma τα οποία κατασκευάζονται στη Γαλλία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα είναι μαζί με τη Γαλλία οι πρώτες χώρες που θα παραλάβουν αρχές του 2028 επτά νέα Canadair 515 μέσα από το πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ", ενώ προσέθεσε ότι, αναβαθμίζονται άλλα επτά από τον υπάρχοντα στόλο τύπου 415 σε 515.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει για τη φετινή χρονιά 1.076 νέες προσλήψεις πυροσβεστών και αξιωματικών. «Άρα εκεί που πέρυσι είχαμε τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό περίπου 18.000 γυναίκες και άντρες στο Πυροσβεστικό Σώμα, 15.500 δηλαδή μόνιμοι και 5ετείς και άλλοι 2.500 εποχικοί, φέτος από τους 18.000 θα φτάσουμε τους 19.000», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για την πυρκαγιά που ξέσπασε στα Καζάνια στο Πέραμα, ο υπουργός δήλωσε ότι υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως τόνισε «ήταν ένα δύσκολο περιστατικό», καθώς όπως είπε, όταν υπάρχει πυρκαγιά πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει κίνδυνος για διάφορα ζητήματα. «Εκδώσαμε, θυμίζω επίσης, και ένα προειδοποιητικό 112 εκείνη την ημέρα, λόγω και των πυρκαγιών και του ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις- έχει επιληφθεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής και πολύ σύντομα θα έχουμε και το πόρισμα», σημείωσε.

Σχετικά με τους ορειβάτες και τα περιστατικά απεγκλωβισμών, ο κ. Κεφαλογιάννης γνωστοποίησε ότι «υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στο υπουργείο σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες» σημειώνοντας παράλληλα, ότι η διαχείριση αυτών των οικοσυστημάτων είναι, κυρίως, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτό το οποίο υπάρχει σαν σκέψη, όπως είπε, είναι να μπουν κάποιοι κανόνες, «ίσως και κάποια υποχρέωση όσον αφορά την ασφαλιστική τους κάλυψη, διότι δυστυχώς βλέπετε ότι κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός». «Στο χθεσινό περιστατικό για οκτώ ώρες είχαμε απασχολήσει πάνω από 60 πυροσβέστες, είτε από την ΕΜΑΚ είτε από την ΕΜΟΔΕ. Απασχολούνται εναέρια μέσα και πολλές φορές απασχολούνται και άσκοπα, με την έννοια ότι όντως οι πολίτες δεν λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να λάβουνε», τόνισε ο υπουργός.

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στο θέμα των αγροτών και στο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Όπως σημείωσε «το κλίμα με τους αγρότες έχει αλλάξει», «οι αγρότες βλέπουν ότι έστω και με καθυστέρηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καταβλήθηκαν οι απαιτούμενες αποζημιώσεις, οι επιδοτήσεις».

Σχετικά με τις επικείμενες εκλογές ανέφερε ότι το μεγάλο στοίχημα μέχρι το 2027, είναι «να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε σε αυτή την προσπάθεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης