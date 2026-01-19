Προειδοποίηση Ζιακόπουλου: Έρχεται «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!»

Σημαντική επιδείνωση του καιρού με χαρακτηριστικά «κακοκαιρίας πολλαπλών κινδύνων» προβλέπει ο κορυφαίος μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος για τις επόμενες ημέρες, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, την ώρα που υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα βόρεια Βαλκάνια.

Θυελλώδεις άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες την Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το επόμενο 24ωρο (Τρίτη) στη χώρα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι ανατολικοί έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο νότιο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ και τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 9.

Παράλληλα, ασθενείς –κατά κανόνα– βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μόλις από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση την Τετάρτη με καταιγίδες και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Την Τετάρτη (21/1) αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, καθώς και οι χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατέβουν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών νοτιοανατολικών έως βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάσουν τα 8 έως 10 μποφόρ.

Σταδιακή εξασθένηση από την Πέμπτη

Την Πέμπτη (22/1) τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική – νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

