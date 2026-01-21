«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου

Σε προοίμιο ενός συνεδρίου έντασης, μεγάλων αποκλίσεων και εσωκομματικών αμφισβητήσεων, εξελίχθηκε η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ χθες στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι διαφορετικές απόψεις ήταν δεδομένο ότι θα εκφράζονταν, όμως κατά τη συνεδρίαση οι κόντρες τελικά εξελίχθηκαν σε κανονικές συγκρούσεις κορυφής, με τα τέσσερα κεντρικά στελέχη του κόμματος (Ανδρουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου) να κονταροχτυπιούνται όχι μόνο για τα ζητήματα προγραμματισμού του Συνεδρίου, αλλά και για θέματα στρατηγικής του κόμματος.

Ανδρουλάκης: Συνέδριο διεύρυνσης, όχι ρευστοποίησης

Στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ επιβεβαιώθηκε το άνοιγμα που έχει ξεκινήσει με δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης προς άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς όπως ανακοινώθηκε, τα προοδευτικά κόμματα θα κληθούν σε τραπέζια διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να παραχθούν κοινές προτάσεις σε κρίσιμα θέματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να σταματήσουν τα επιμέρους ζητήματα που παράγουν εσωστρέφεια και να υποστηρίξουν την εξωστρέφεια. «Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία .Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Εξήγησε επίσης ότι η φράση «συζητάμε με άλλα κόμματα» σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα και « καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά».

Ολική επίθεση από Δούκα

Βόμβες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και της πορείας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι η στρατηγική του κόμματος απέτυχε.

Όπως είπε, «ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», είπε ο κ. Δούκας.

Τόνισε δε, ότι η απόφαση που ζητάει να υπάρξει για μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ πρέπει να είναι δεσμευτική για κάθε σενάριο, εννοώντας προφανώς ότι δε θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ούτε σε περίπτωση που δεν προκύπτει κυβέρνηση μέσα από τις εκλογές. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μεσολάβησε και ο ακόλουθος διάλογος ανάμεσα στον κ. Δούκα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

Ανδρουλάκης: Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα.

Δούκας: Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;

«Πυρά» και από Γερουλάνο

Και ο Παύλος Γερουλάνος, εξέφρασε ανοικτά την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει» και πως «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα».

Παράλληλα, ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας, ενώ ζήτησε και να δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο μελών. Μάλιστα το συνέκρινε λέγοντας ότι «δε μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Γερουλάνος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο αργότερα κατά την ομιλία του στην κοπή της πίτας του στο Caravel ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε: « Όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Για αυτό το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι καταστροφική για την Πατρίδα. Και όποιος το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν την εξουσία οι φωνές του περιθωρίου».

Κόντρα Δούκα - Διαμαντοπούλου λίγο πριν το «σφύριγμα της λήξης»

Η διαρροή των βασικών σημείων της ομιλίας του Χάρη Δούκα σε μέσο ενημέρωσης πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος:

Διαμαντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν είναι δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου Ντροπή!

Δούκας: Γιατί; Μυστικό είναι;

Διαμαντοπούλου: Είμαστε τόσοι εδώ!

Γιωργος Καβαθάς: Ντροπή!

Η κυρία Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι η διαρροή της εισήγησης του κ. Δούκα την ενόχλησε πολύ, και επανέλαβε τα τρία "Α" του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή Αξιοπρέπεια, Αγωνιστικότητα και Αλληλεγγύη, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλληλεγγύη αφορά τις εσωκομματικές σχέσεις και ότι η αγωνιστικότητα αφορά το κόμμα και οχι τη στάση του καθενός ξεχωριστά.

Το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην κοπή της πίτας του Γερουλάνου

Το παράδοξο είναι ότι ενώ στη συνεδρίαση ήχησαν τύμπανα πολέμου μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, λίγη ώρα μετά το τέλος της συνεδρίασης, τόσο ο πρόεδρος του κόμματος, όσο και τα στελέχη του κόμματος μετέβησαν στο ξενοδοχείο Caravel, όπου ο Παύλος Γερουλάνος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Στο Caravel βρέθηκαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ το κλίμα μεταξύ των τεσσάρων κεντρικών στελεχών που είχαν συγκρουστεί μόλις λίγη ώρα νωρίτερα, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θετικό.