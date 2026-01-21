«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου

«Σκοτώθηκαν» στη συνεδρίαση, συνέφαγαν λίγη ώρα αργότερα στην κοπή της πίτας του Γερουλάνου

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου
LIVE C
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε προοίμιο ενός συνεδρίου έντασης, μεγάλων αποκλίσεων και εσωκομματικών αμφισβητήσεων, εξελίχθηκε η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ χθες στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι διαφορετικές απόψεις ήταν δεδομένο ότι θα εκφράζονταν, όμως κατά τη συνεδρίαση οι κόντρες τελικά εξελίχθηκαν σε κανονικές συγκρούσεις κορυφής, με τα τέσσερα κεντρικά στελέχη του κόμματος (Ανδρουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου) να κονταροχτυπιούνται όχι μόνο για τα ζητήματα προγραμματισμού του Συνεδρίου, αλλά και για θέματα στρατηγικής του κόμματος.

Ανδρουλάκης: Συνέδριο διεύρυνσης, όχι ρευστοποίησης

Στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ επιβεβαιώθηκε το άνοιγμα που έχει ξεκινήσει με δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης προς άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς όπως ανακοινώθηκε, τα προοδευτικά κόμματα θα κληθούν σε τραπέζια διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να παραχθούν κοινές προτάσεις σε κρίσιμα θέματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να σταματήσουν τα επιμέρους ζητήματα που παράγουν εσωστρέφεια και να υποστηρίξουν την εξωστρέφεια. «Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία .Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Εξήγησε επίσης ότι η φράση «συζητάμε με άλλα κόμματα» σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα και « καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά».

Ολική επίθεση από Δούκα

Βόμβες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και της πορείας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι η στρατηγική του κόμματος απέτυχε.

Όπως είπε, «ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», είπε ο κ. Δούκας.

Τόνισε δε, ότι η απόφαση που ζητάει να υπάρξει για μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ πρέπει να είναι δεσμευτική για κάθε σενάριο, εννοώντας προφανώς ότι δε θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ούτε σε περίπτωση που δεν προκύπτει κυβέρνηση μέσα από τις εκλογές. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μεσολάβησε και ο ακόλουθος διάλογος ανάμεσα στον κ. Δούκα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

Ανδρουλάκης: Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα.

Δούκας: Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;

«Πυρά» και από Γερουλάνο

Και ο Παύλος Γερουλάνος, εξέφρασε ανοικτά την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει» και πως «η ώρα για αλλαγές είναι τώρα».

Παράλληλα, ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας, ενώ ζήτησε και να δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Μητρώο μελών. Μάλιστα το συνέκρινε λέγοντας ότι «δε μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Γερουλάνος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο αργότερα κατά την ομιλία του στην κοπή της πίτας του στο Caravel ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε: « Όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Για αυτό το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι καταστροφική για την Πατρίδα. Και όποιος το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν την εξουσία οι φωνές του περιθωρίου».

Κόντρα Δούκα - Διαμαντοπούλου λίγο πριν το «σφύριγμα της λήξης»

Η διαρροή των βασικών σημείων της ομιλίας του Χάρη Δούκα σε μέσο ενημέρωσης πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος:

Διαμαντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνεις; Δεν είναι δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου Ντροπή!

Δούκας: Γιατί; Μυστικό είναι;

Διαμαντοπούλου: Είμαστε τόσοι εδώ!

Γιωργος Καβαθάς: Ντροπή!

Η κυρία Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε ότι η διαρροή της εισήγησης του κ. Δούκα την ενόχλησε πολύ, και επανέλαβε τα τρία "Α" του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή Αξιοπρέπεια, Αγωνιστικότητα και Αλληλεγγύη, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλληλεγγύη αφορά τις εσωκομματικές σχέσεις και ότι η αγωνιστικότητα αφορά το κόμμα και οχι τη στάση του καθενός ξεχωριστά.

Το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην κοπή της πίτας του Γερουλάνου

Το παράδοξο είναι ότι ενώ στη συνεδρίαση ήχησαν τύμπανα πολέμου μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, λίγη ώρα μετά το τέλος της συνεδρίασης, τόσο ο πρόεδρος του κόμματος, όσο και τα στελέχη του κόμματος μετέβησαν στο ξενοδοχείο Caravel, όπου ο Παύλος Γερουλάνος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Στο Caravel βρέθηκαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ το κλίμα μεταξύ των τεσσάρων κεντρικών στελεχών που είχαν συγκρουστεί μόλις λίγη ώρα νωρίτερα, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θετικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Base Station: Ένα τροχόσπιτο που μπορείς να παρκάρεις στο γκαράζ σου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε σχολείο με πιστόλι

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Air Force One με τον Τραμπ επιβαίνοντα επέστρεψε μετά από «ηλεκτρικό πρόβλημα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Τι συζήτησαν για Συρία, ISIS και Γάζα

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:28WHAT THE FACT

Εσείς, τρώτε τα νύχια σας; Η nail artist που μετατρέπει τα άκρα σε... εξονυχιστικά «πιάτα»

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεσογειακή ρεβάνς: Θα ενταχθεί η Ινδία στην ομάδα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για να αντιμετωπίσει το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ