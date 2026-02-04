Κηφισός: Μεσημέρια τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα - Κίνηση με ταχύτητα 36 χλμ την ώρα την Παρασκευή

Ενώ οι οδηγοί στον Κηφισό ζουν καθημερινές «οδύσσειες» για να φτάσουν στους προορισμούς τους, αντιμετωπίζοντας μποτιλιαρίσματα σε καθημερινή βάση, ανάλυση του Newsbomb.gr καταγράφει ποιες είναι οι χειρότερες ώρες και ημέρες για οδήγηση στην κομβική οδική αρτηρία του λεκανοπεδίου.

Στην ανάλυση εκατοντάδων χιλιάδων καταγραφών κίνησης του τελευταίου έτους παρατηρήθηκε ότι η οδήγηση στην ελεύθερη λεωφόρο του Κηφισού δεν είναι αβίωτη όλες τις ώρες, καθώς φέρεται να είναι σημαντικά δυσκολότερη τις μεσημβρινές ώρες, και ειδικά τις Παρασκευές.

Δύσκολα μεσημέρια στον Κηφισό

Ο Κηφισός παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα σύμφωνα με την ώρα και την ημέρα που κάποιος κυκλοφορείτυχαίνει το αυτοκίνητό του σε αυτόν, όπως οπτικοποιείται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα.

Η σημαντικότερη οδική αρτηρία του δυτικού τμήματος του Λεκανοπεδίου, που συνδέει την καρδιά της Αθήνας με την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, είναι μία σχετικά «προβλεπόμενη» διαδρομή αρκετές ώρες της εβδομάδας.

Η μέση ταχύτητα στο σύνολο της οδού το τελευταίο έτος υπολογίζεται σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, στο κύριο τμήμα και στις ράμπες εξόδου, φτάνοντας τα 53 χλμ/ώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Τις καθημερινές από τις 7 το πρωί και για τις επόμενες ώρες οι ταχύτητες μειώνονται αισθητά. Οι χειρότερες ώρες όμως, όπως αποτυπώνονται στα δεδομένα, είναι τα μεσημέρια, όπου η ταχύτητα πέφτει και κάτω των 40 χιλιομέτρων την ώρα. Σε αυτή την κατάταξη, την «πρωτιά» παίρνει το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου η μέση ταχύτητα υπολογίζεται σε 36 χλμ/ώρα στο σύνολο της οδού.

Τις Παρασκευές μάλιστα παρατηρείται πως η μείωση των ταχυτήτων διατηρείται για περισσότερες ώρες, αφού ακόμα και στις 19:00 το απόγευμα πέφτουν κάτω του γενικού μέσου όρου του έτους.

Στα δεδομένα παρατηρούνται επίσης πιο χαμηλές ταχύτητες τα Σάββατα κατά το διάστημα 11:00-15:00 σε αντίθεση με την υπόλοιπη μέρα.

Μεθοδολογία

Για να υπολογιστούν αυτά τα στοιχεία προχωρήσαμε στην ανάλυση των δεδομένων της κυκλοφορίας των οδών της Αττικής από το data.gov για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2025 έως την 31η Ιανουαρίου 2026 και εντοπίστηκε η μέση ταχύτητα που έχουν τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισού.

Τα στοιχεία, τα οποία παρέχουν δεδομένα για την ταχύτητα και τον αριθμό διελεύσεων ανά ώρα, καταγράφηκαν σε 49 διαφορετικά σημεία της οδού, σε κύρια τμήματα και ράμπες εισόδου-εξόδου, από τον κόμβο με την Ποσειδώνος στο Φάληρο, έως την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση.

Έπειτα εντοπίστηκε η μέση ταχύτητα των οχημάτων για κάθε ώρα κάθε ημέρας της εβδομάδας.

Συγκρίνοντας τη συνολική μέση ταχύτητα με την ωριαία μέση ταχύτητα του Κηφισού, προσεγγίζεται η πιθανότητα καθυστερήσεων και το επίπεδο της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ολόκληρο το μήκος της οδικής αρτηρίας.

