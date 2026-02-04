Τι ισχύει με τις γονικές άδειες για τους εργαζόμενους γονείς

Σε τέσσερις μήνες, συνεχόμενα ή τμηματικά, μπορεί να ανέλθει η γονική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς, για τους οποίους προβλέπεται επίσης, από το υπουργείο Εργασίας, άδεια πατρότητας 14 ημέρων, άδεια φροντιστή, αλλά και άδειες προστασίας οικογένειας.

Αναλυτικά οι άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Γονική άδεια

Η γονική άδεια ανέρχεται σε τέσσερις μήνες, συνεχόμενα ή τμηματικά, και μπορεί να χορηγηθεί έως ότου το παιδί συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Για τους πρώτους δύο μήνες της άδειας καταβάλλεται επίδομα από τη ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), ίσο με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 780 ευρώ μηνιαίως ανά γονέα.

Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε παιδί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της άδειας για το προηγούμενο τέκνο. Εξαιρούνται οι γονείς διδύμων ή πολυδύμων, οι οποίοι δικαιούνται ταυτόχρονα το επίδομα για κάθε παιδί.

Η αίτηση για τη γονική άδεια υποβάλλεται έναν μήνα πριν στον εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να τη χορηγήσει, εκτός αν τεκμηριώσει εγγράφως ότι διαταράσσεται σοβαρά η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και με μειωμένο ωράριο, ενώ ο συνολικός χρόνος της λογίζεται ως χρόνος εργασίας.

Άδεια πατρότητας

Η άδεια πατρότητας ανέρχεται σε 14 ημέρες με αποδοχές και μπορεί να χορηγηθεί είτε συνολικά μετά τη γέννηση του παιδιού είτε τμηματικά: δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και 12 ημέρες εντός 30 ημερών από τη γέννηση.

Το δικαίωμα ισχύει και σε περιπτώσεις υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιών έως 8 ετών. Ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη προφορικά ή γραπτά για την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Άδεια φροντιστή

Χορηγούνται έως πέντε εργάσιμες ημέρες για τη φροντίδα συζύγου, παιδιών, γονέων ή αδελφών, με προϋπόθεση έξι μήνες προϋπηρεσίας.

Απουσία λόγω ανωτέρας βίας

Δίνεται έως δύο φορές ετησίως, για μία εργάσιμη ημέρα με αποδοχές, σε περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος.

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

Γονείς παιδιών έως 12 ετών μπορούν να αιτηθούν τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο ή μερική απασχόληση, με προϋπόθεση εξάμηνη προϋπηρεσία.

Άδειες προστασίας οικογένειας

Προβλέπεται άδεια μητρότητας και ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και στην υιοθεσία, άδεια επτά ημερών με αποδοχές για τεχνητή γονιμοποίηση, άδεια φροντίδας τέκνου και στην υιοθεσία, καθώς και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιού, η οποία επεκτείνεται έως τα 18 έτη.

