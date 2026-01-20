ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Τι ισχύει τελικά για τη μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα - Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διευκρινίσεις έσπευσε να δώσει η ΑΑΔΕ με αφορμή δημοσιεύματα για τη μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS) για την κάλυψη μικροεξόδων τους (χαρτζιλίκι).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η κάλυψη μικροεξόδων καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.

