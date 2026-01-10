Μαρόκο: Απολιθώματα 700.000 ετών ρίχνουν φως στον «χαμένο κρίκο» της ανθρώπινης εξέλιξης

Νέα ευρήματα δείχνουν ότι η «μετανάστευση» εκτός Αφρικής ξεκίνησε από πολύ πιο μακρινούς συγγενείς μας από ό,τι πιστεύαμε.

Μαρόκο: Απολιθώματα 700.000 ετών ρίχνουν φως στον «χαμένο κρίκο» της ανθρώπινης εξέλιξης

Η γνάθος, που ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο στο Μαρόκο, αλλάζει τα δεδόμενα της ανθρώπινης εξέλιξης

Πρόγραμμα Préhistoire de Casablanca
Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο Μαρόκο έρχεται να αναταράξει τα νερά της ανθρωπολογίας, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για μια κρίσιμη και σκοτεινή περίοδο της εξέλιξης του είδους μας. Τα ευρήματα, που χρονολογούνται πριν από 700.000 χρόνια, ενδέχεται να ανήκουν στην εποχή που οι πρόγονοι των ανθρώπων σε Αφρική και Ευρασία διαχωρίστηκαν από έναν κοινό πρόγονο.

Τα ευρήματα στο «Σπήλαιο των Ανθρωπιδών»

Η ανακάλυψη έγινε στο σπήλαιο Grotte à Hominidés, κοντά στην Καζαμπλάνκα. Οι ερευνητές έφεραν στο φως μια σχεδόν πλήρη ενήλικη κάτω γνάθο, τμήματα άλλων σιαγόνων (συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού), δόντια, έναν σπόνδυλο και ένα μηριαίο οστό που έφερε ίχνη από δαγκωματιές αρπακτικού.

Εκείνη την εποχή, το τοπίο του Μαρόκου δεν θύμιζε σε τίποτα τη σημερινή έρημο. Ήταν ένας πλούσιος παράκτιος υγρότοπος, παρόμοιος με την υποσαχάρια Αφρική, όπου ιπποπόταμοι, κροκόδειλοι και μεγάλα αιλουροειδή ζούσαν ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση.

Αφρικανική ή Ευρασιατική καταγωγή;

Ο Ζαν-Ζακ Ιμπλέν, ανθρωπολόγος του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ και επικεφαλής της μελέτης, υποστηρίζει ότι τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία της βαθιάς αφρικανικής καταγωγής του είδους μας. Μέχρι σήμερα, η κρατούσα θεωρία ήθελε τους Homo sapiens να εξελίσσονται στην Αφρική και τους Νεάντερταλ στην Ευρασία, έχοντας διαχωριστεί από έναν κοινό πρόγονο.

Τα νέα απολιθώματα παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τον Homo antecessor, έναν πρόγονο που έζησε στην Ισπανία πριν από περίπου 800.000 χρόνια. Αυτή η ομοιότητα υποδηλώνει ότι ένας κοινός πρόγονος ζούσε και στις δύο πλευρές της Μεσογείου, πολύ πριν από τη μετανάστευση των Homo sapiens εκτός Αφρικής.

Κλείνοντας το κενό

Η επιστήμη παλεύει εδώ και χρόνια να καλύψει το μεγάλο χρονικό κενό ανάμεσα στον Homo erectus και τον Homo heidelbergensis (τον δεύτερο στενότερο συγγενή μας). Θα μπορούσαν τα ευρήματα στο Μαρόκο να είναι το κομμάτι που λείπει από το παζλ; Ο δρ. Ιμπλέν εμφανίζεται επιφυλακτικός: «Η ανθρώπινη εξέλιξη είναι σε μεγάλο βαθμό μια ιστορία εξαφανίσεων», δήλωσε στους New York Times. «Είναι δύσκολο να πούμε αν ο πληθυσμός του σπηλαίου άφησε απογόνους, αλλά μας δίνει μια καθαρή εικόνα για το πώς μπορεί να έμοιαζε ο τελευταίος κοινός μας πρόγονος».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

